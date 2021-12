Une année toute spéciale pour deux personnes atteintes de la fibrose kystique

L’annonce du remboursement du Trikafta avait été reçue comme une véritable bénédiction à la fin septembre par de nombreuses personnes atteintes de fibrose kystique au Québec. Quelques mois plus tard, Radio-Canada a voulu savoir comment se portaient deux personnes qui avaient fait entendre leur voix pour que la thérapie génique soit accessible au plus grand nombre.

Julie Lapointe a commencé à prendre le Trikafta le 2 octobre. Sur sa page Facebook, on voit la femme de 33 ans sur son lit d’hôpital se filmer en avalant les deux pilules. C’est le premier jour d’une nouvelle vie , dit-elle remplie d’espoir.

À ce moment, elle était hospitalisée au Centre de cardiologie et de pneumologie de Québec. Elle pesait environ 36 kilos (80 livres) et disait se voir mourir de jour en jour. Pour elle, le Trikafta représentait une alternative à la greffe de poumons. Sa capacité pulmonaire était d’environ 27 %.

Julie Lapointe souffre de fibrose kystique. Photo : Caroline Cloutier

Que s’est-il passé depuis ?

Julie Lapointe nourrissait de grands espoirs. J’ai pris 17 livres, c’est vraiment excellent. J’ai recommencé à travailler dernièrement. Au niveau de mes sécrétions, c’est devenu vraiment liquide. C’était impressionnant les premières semaines , mentionne la résidente de Desbiens.

Autre effet positif, Julie Lapointe est parvenue à se sortir d’une grippe sans hospitalisation.

J’ai eu la grippe, je m’en suis sortie avec un antibiotique oral. Ça fait des années que ça ne m’est pas arrivé. Je n’ai pas recraché de sang. Je tousse beaucoup moins, ma voix est beaucoup plus claire , dit-elle.

Julie Lapointe a commencé à prendre le Trikafta le 2 octobre dernier et voit déjà des effets positifs. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Seule ombre au tableau, elle n’a malheureusement pas obtenu d’augmentation de sa capacité pulmonaire. Elle avoue avoir vécu une réelle déception dans les premières semaines.

Après 33 ans à lutter contre les infections, les poumons de Julie Lapointe ne se régénèrent pas aussi rapidement que ce à quoi elle s’attendait.

Pour les poumons, on espère que ça va revenir avec le temps avant de réévaluer. Tu sais, j'ai dit au docteur : C'est sûr que je n'ai pas envie de vivre des années avec 27 % de fonction pulmonaire. C'est handicapant."

Une toute autre situation pour Océane

Océane Boily, 16 ans, a commencé à prendre du Trikafta à la mi-septembre. De son côté, sa capacité pulmonaire a augmentée de près de 20 %.

« Quand je monte les escaliers, j'ai un peu moins d'essoufflements. » — Une citation de Océane Boily, 16 ans

Océane Boily voit une augmentation de sa capacité pulmonaire depuis la prise du médicament Trikafta. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Elle aussi est parvenue à surmonter un virus assez facilement.

Ça faisait vraiment longtemps que j'avais eu un rhume et que je n'avais pas eu besoin d'antibiotiques pour m'en sortir, ou même pas d'hospitalisation.

Deux femmes, un médicament... des résultats différents

Cette différence, ce n'est pas si étonnant, selon le pneumologue Mathieu Simon.

En fibrose kystique, l'infection, l'inflammation, la dénutrition, plus longtemps elle persiste, plus on a une longue pente à remonter et il n'est pas dit que les déficits peuvent être entièrement réversibles. On peut prévenir les prochaines insultes aux poumons et au reste du système, mais on ne peut pas tout corriger , explique le pneumologue, intensiviste et chef des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

L'espérance de vie des personnes atteintes de fibrose kystique était en moyenne de 52 ans avant l'arrivée du Trikafta.

De ne pas abandonner. Ce n'est pas parce que certains ne peuvent pas l'avoir tout de suite ou que cela ne leur convient pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne l'auront pas, la médecine continue d'avancer , affirme Océane.

Un enfant sur 3600 naît avec la fibrose kystique.

C'est ça que je disais à une de mes amies dont la fille a la fibrose kystique : " il n'y en aura plus de questions de handicap et de fibrose kystique qui vont contraindre sa vie. Elle ne vivra pas ce que nous, la vieille génération, on a vécu." , raconte Julie Lapointe.

Les progrès de la science permettent d'entrevoir un avenir meilleur pour ceux qui grandiront avec les remèdes d'aujourd'hui.