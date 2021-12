COVID-19 : de nouvelles restrictions entrent en vigueur en Ontario

Le Dr Adalsteinn Brown, coprésident du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, a souligné que ce sera probablement la vague la plus dure de la pandémie.

À minuit une minute le 19 décembre, les règles suivantes sont entrées en vigueur :

Les rassemblements seront limités à 10 personnes à l’intérieur et, à l'extérieur, la limite sera de 25 personnes.

Les capacités d’accueil seront limitées dans plusieurs établissements, dont les restaurants, les bars, les centres commerciaux, les magasins et les salons de coiffure.

Le nombre de personnes à table dans les restaurants sera limité à 10 personnes. Ces établissements devront cesser de vendre de l’alcool à 22 h et fermer à 23 h, mais la livraison et les commandes à emporter seront tout de même autorisées.

Pascal Geoffroy chef-propriétaire du restaurant Batifole Photo : Radio-Canada

Cinquante pour cent de capacité, pour un petit restaurant, ça nous met à mal , lance Pascal Geoffroy, chef et propriétaire du restaurant Batifole, dans l'est de Toronto.

Il déplore le fait que les restrictions aient été annoncées à la veille des Fêtes, à la dernière minute, alors que son restaurant avait déjà réduit le nombre de places, pour permettre la distanciation physique. Ça nous laisse 20 couverts par service , constate-t-il.

Les arénas et les stades où ont lieu des événements sportifs, les salles de spectacle et les casinos, notamment, ne pourront servir ni nourriture ni boissons.

Des exceptions aux limites de capacité sont cependant prévues pour les lieux de culte, les cérémonies de mariage et de funérailles.

En annonçant les restrictions vendredi, le premier ministre Doug Ford a pressé le fédéral d'aider à mettre en place des mesures de soutien.

Le président de la Chambre de commerce de l'Ontario estime que les PME ne peuvent plus attendre.

Rocco Rossi, président de la Chambre de commerce de l'Ontario Photo : Radio-Canada / capture d'écran

Si on a le temps de planifier des restrictions, on a le temps de planifier les programmes de soutien , affirme Rocco Rossi. Les petites entreprises n’ont plus de ressources pour continuer.

Après 20 mois de pandémie, les entreprises ont besoin que les gouvernements aient une vision à long terme, selon lui.

Avec les informations de Camille Gris-Roy