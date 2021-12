COVID-19 : l’Ontario dépasse la barre des 3300 nouveaux cas

La santé publique de l’Ontario fait état de 3301 nouvelles infections quotidiennes à la COVID-19 aujourd’hui, ce qui représente le nombre le plus élevé de nouveaux cas depuis le 6 mai.

Le nombre de cas quotidiens dans la province a d’ailleurs plus que doublé en une semaine. Le nombre moyen d’infections par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 2156, comparativement à 1194 il y a une semaine.

Des nouveaux cas recensés aujourd’hui, 29 % sont des personnes non vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu, selon la ministre de la Santé Christine Elliott.

Il y a 851 nouveaux cas à Toronto, 256 à Ottawa, 246 dans la région de Peel, 242 dans la région de York, 189 dans la région de Halton, 186 dans la région de Simcoe-Muskoka et 150 dans la région de Durham.

La province recense aussi 4 décès supplémentaires et 1207 nouvelles guérisons.

382 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, ce qui représente une hausse de 24 personnes comparativement à hier.

Or, 154 personnes sont aux soins intensifs. Il s’agit d’une légère baisse depuis hier. Selon la ministre de la Santé, plus de 78 % des personnes aux soins intensifs sont des gens non vaccinés ou dont le statut vaccinal est inconnu.

De nouvelles mesures en vigueur

En date d’aujourd’hui, les stades sportifs, les salles de concert et les autres lieux avec une capacité maximale de plus de 1000 personnes devront limiter leur capacité à 50 %.

Le premier ministre Doug Ford a annoncé cette nouvelle mesure mercredi en conférence de presse, au même moment qu’il annonçait que les Ontariens de plus de 18 ans peuvent prendre rendez-vous pour leur dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 à partir de lundi.

M. Ford a d’ailleurs annoncé plus de nouvelles restrictions sanitaires hier pour tenter de limiter la propagation de la COVID-19.

Dès demain, le nombre maximum de personnes qui pourront prendre part à un rassemblement privé à l’intérieur passera de 25 à 10. À l'extérieur, la limite sera de 25 personnes.

La capacité d’accueil de nombreux établissements sera aussi limitée à 50 %. Cela inclut les centres commerciaux, les magasins, les salons de coiffure, les gymnases, les bars et les restaurants.

Ces nouvelles mesures entreront en vigueur demain à minuit.