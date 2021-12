Étudier l’impact de la pandémie sur les familles francophones des Prairies

Les résultats permettront de guider les processus décisionnels en matière d’interventions en santé, de politiques scolaires et de soutien aux garderies et aux centres de la petite enfance.

L’étude de la docteure Anne Leis s’inscrit dans le cadre d’une bourse de 445 000 $ octroyée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), destinée à trois chercheurs de l’Université de la Saskatchewan.

En plus de la recherche réalisée par la Dre Anne Leis, à qui l’Université prodigue 146 835 $ pour ce dossier de recherche, les Drs Cory Neudorf et Nazeem Muhajarine ont également droit à 149 144 $ et 149 926 $ pour leurs recherches, respectivement.

Les recherches du Dr Cory Neudorf se pencheront sur les stratégies de vaccination auprès des jeunes, en plus de s’intéresser à l’impact des perturbations scolaires liées aux vagues successives de COVID-19.

Le Dr Nazeem Muhajarine s’intéressera aux impacts de la pandémie en matière de santé mentale, notamment chez les jeunes familles.