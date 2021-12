La glissade sur tube est de retour au Parc national d’Aiguebelle

C'est la deuxième année que la structure longue d'environ 250 mètres est offerte gratuitement aux visiteurs.

La glissade a été relocalisée près du camping Abijévis où les gens peuvent aussi profiter de la chaleur des feux de foyer extérieurs et d'un chocolat chaud.

Plus d'une cinquantaine de tubes sont mis à la disposition des visiteurs en fin de semaine seulement de 10 heures à 16 heures.

Le directeur général des parcs Aiguebelle et Opémican, Ambroise Lycke dit que l'objectif est d'améliorer l'offre hivernale aux familles.

Les gens ont beaucoup apprécié le fait qu’on lait déplacé aussi au camping, avant elle était sur un chemin tout près de notre bâtiment administratif en ligne droite, là le fait de lui avoir changé d'emplacement de l’avoir mis dans les campings ou on a vraiment une glissade sinueuse avec des rampes et tout ça aussi cette année on va ouvrir notre dépanneur du garde-feu , dit-il.

Et nouveauté cette année aussi, le parc met à la disposition des gens des fauteuils roulants pour personnes à mobilité réduite converties avec des skis pour leur permettre de se déplacer dans les sentiers.