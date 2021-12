L’enquête sur les pommes de terre de l’Î.-P.-É. pourrait durer jusqu’en 2023

Vendredi, l'Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA a fait une présentation aux membres du comité législatif sur les de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le président de la commission et député progressiste-conservateur Cory Deagle a été surpris lorsqu’il a entendu l’année 2023 . Il a demandé au présentateur de répéter.

Le scientifique et chef des services phytosanitaires de l’Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA , David Bailey, a alors réitéré que l'enquête pourrait bel et bien prendre une année supplémentaire.

L’ACIA fait son possible pour agir le plus rapidement que possible, mais, il s’agit d’un travail scientifique en amont avec des scientifiques des États-Unis et cela prend du temps , explique-t-il.

Le fédéral a suspendu les exportations de patates de l’Île-du-Prince-Édouard vers les États-Unis à la fin du mois de novembre 2021, en raison de la présence de gale verruqueuse dans deux champs.

Des champs à risque

Bien que la gale verruqueuse soit un champignon qui défigure les pommes de terre et réduit leur rendement, elle ne constitue toutefois pas une menace pour la santé humaine.

Malgré tout, David Bailey affirme qu’il faudra beaucoup de temps aux enquêteurs pour recueillir la totalité des données exigées par les Américains, avant de donner le feu vert pour les exportations.

À l’Île-du-Prince-Édouard, des centaines de champs de patates sont voisins des deux champs qui ont été contaminés par la gale verruqueuse. Ils doivent tous être testés, et ce, avant que les gels de l’hiver s’installent.

Un premier rapport de l'’Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA devrait être présenté aux États-Unis d’ici la fin de l’année ou en janvier prochain.

Il est toutefois extrêmement difficile de prévoir une ligne du temps [à partir de ce moment]. Nous ne sommes pas en contrôle des décisions américaines , dit David Bailey.

De plus, L’Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA affirme que la nature de l’enquête est si importante qu’il faudra du temps pour la mener à bien.

L’Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA continuera malgré tout à recueillir et soumettre des échantillons le plus rapidement possible, jusqu’à ce que le sol gèle.

L’agence est aussi à la recherche de technologies qui pourraient permettre de continuer le travail sur les champs, malgré l’arrivée de l’hiver.

Néanmoins, l’analyse des échantillons prendra du temps.