Les nouvelles technologies pour rendre plus accessible l’École du rang 2 d’Authier

L’établissement qui vient d'obtenir le statut de musée veut mettre en place le projet L'École vous rend visite.

Il s'agit d'une capsule vidéo qui propose une visite guidée des lieux. Une visite est aussi proposée en réalité virtuelle.

Samedi, elle invite des jeunes figurants pour le tournage de la vidéo dans le musée et le projet va voir le jour en 2022.

On a deux guides qui vont participer, celle qui va jouer le rôle de la maitresse d'école et celui qui va jouer le rôle de curée et 13 figurants de 5 à 16 ans qui vont venir se mettre dans la peau d'un élève des années 40 avec le déguisement, la coiffure et le même le nom qui va aller avec l'époque , explique la directrice Rachel Barbe.

Elle ajoute que l'objectif est de faire revivre aux personnes âgées de bons vieux souvenirs et voir à quel point l'enseignement a changé au Québec.

« L'objectif est de se rappeler d'où on vient, d'être capable de voir à quel point l'éducation au Québec a quand même changé. » — Une citation de Rachel Barbe

L'idée derrière ce projet-là c'est vraiment de se créer des outils technologiques qui vont nous permettre d'aller à la rencontre des gens qui veulent visiter le musée, mais pour lesquels c'est peut-être plus difficile de se déplace, dit-elle. On pense entre autres aux résidences des personnes âgées. Des outils qui vont permettre à nos guides de se déplacer chez les gens et de pouvoir faire vivre d'une expérience quand même immersive par le biais de vidéo, de casque de réalité virtuelle, de pouvoir vivre l'expérience d'être dans une école de rang

En plus des outils technologiques, les guides vont également pouvoir transporter certains artefacts qui permettront de rendre l'expérience encore plus intéressante.