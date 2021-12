Des cours à distance dans des universités et collèges des Maritimes en janvier

En 2022, certains collèges et universités des provinces des Maritimes reprendront leurs cours en présentiel à la mi-janvier au plus tôt, en raison de la recrudescence de cas actifs de COVID-19.

À l'Université de Moncton, la session d'hiver commencera comme prévu le 10 janvier, mais les cours seront offerts à distance pendant la première semaine, du 10 au 14 janvier, sauf les cours de sciences infirmières.

La direction de l'université souhaite ainsi permettre aux étudiants et aux professeurs de faire leur auto-isolement, au besoin.

Il est prévu que les séances de cours en personne reprendront le 17 janvier pour le reste de la session, à moins d’avis contraire.

L'Université Mount Allison, à Sackville, au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC / Mount Allison University

L’Université Mount Allison de Sackville a également affirmé qu’elle prendrait des mesures sanitaires similaires.

On recense 1255 cas actifs de COVID-19.

L'Université Mount Allison offrira donc ses cours de façon virtuelle entre le 10 et le 24 janvier, par mesure de précaution sanitaire.

Le retour des fêtes est repoussé au 10 janvier pour les étudiants des Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Le réseau des Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick (CCNB) a décidé de repousser au 10 janvier la reprise des cours en personne.

Pour les étudiants en stage et ceux qui suivent déjà leur formation à distance, une mise à jour sera faite au plus tard le 20 décembre. Le personnel des Collège communautaire du Nouveau-Brunswick CCNB reprendra le travail le mardi 4 janvier.

La direction du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick CCNB prévient toutefois que le plan pour la rentrée pourrait être modifié au besoin. Il est donc recommandé aux étudiants et au personnel de vérifier leurs courriels les 2 et 3 janvier pour prendre connaissance de tout nouveau développement, s’il y a lieu.

En Nouvelle-Écosse

Tous les campus de la Nova Scotia Community College (NSCC) commenceront leurs cours le 10 janvier de façon virtuelle, et les classes en présentiel ne débuteront pas avant — au moins — le 21 janvier. Les campus ferment jeudi.

Nous communiquerons au début du mois de janvier si cette date sera ou non retardée , indique la Nova Scotia Community College NSCC dans un communiqué.

L’Université Dalhousie et L’Université de King’s College ont annoncé un plan similaire, vendredi.

Elles offriront leurs deux premières semaines de retour en classe de façon virtuelle, et des cours en présentiel au plus tôt le 17 janvier.

38 cas de COVID-19 ont été détectés à l’Université Dalhousie la semaine dernière seulement, dont 23 dans des résidences universitaires. Photo : (Eric Woolliscroft/CBC)

Des exemptions seront accordées pour les cours universitaires qui nécessitent obligatoirement la présence des étudiants, notamment certains cours de la faculté de santé.

Les résidences universitaires de l’Université Dalhousie sont actuellement fermées à Truro, et celles sur le campus situé à Halifax fermeront lundi, et ce, jusqu’au 14 janvier au plus tôt.

Les résidences universitaires sont offertes aux étudiants de l’extérieur à partir du 3 janvier, mais l’établissement de Sackville demande à ceux qui le peuvent de retarder leur retour dans les lieux.

L’Université envisage également un système de tests de dépistage pour ces résidents.

À l'Île-du-Prince-Édouard

L'Université de l'Île-du-Prince-Édouard n'a pas fait part de changements pour le début de la session d'hiver. Il est toujours prévu que la majorité des cours soient donnés en personne sur le campus, avec quelques cours qui seront disponibles en ligne.

L'université a annoncé qu'à partir du samedi 18 décembre, les examens de la session d'automne seront soit en ligne, reportés ou annulés.

La direction a aussi indiqué que les édifices du campus seront fermés à partir du 23 décembre pour la période des fêtes.