Des universités des Maritimes reprendront les cours seulement à distance

En 2022, certains collèges et universités des provinces des Maritimes reprendront leurs cours en présentiel à la mi-janvier au plus tôt, en raison de la recrudescence de cas actifs de COVID-19.

Tous les campus de la Nova Scotia Community College (NSCC) commenceront leurs cours le 10 janvier de façon virtuelle, et les classes en présentiel ne débuteront pas avant — au moins — le 21 janvier. Les campus ferment jeudi.

Nous communiquerons au début du mois de janvier si cette date sera ou non retardée , indique la Nova Scotia Community College NSCC dans un communiqué.

L’Université Dalhousie et L’Université de King’s College ont annoncé un plan similaire, vendredi.

Elles offriront leurs deux premières semaines de retour en classe de façon virtuelle, et des cours en présentiel au plus tôt le 17 janvier.

38 cas de COVID-19 ont été détectés à l’Université Dalhousie la semaine dernière seulement, dont 23 dans des résidences universitaires. Photo : (Eric Woolliscroft/CBC)

Des exemptions seront accordées pour les cours universitaires qui nécessitent obligatoirement la présence des étudiants, notamment certains cours de la faculté de santé.

Les résidences universitaires de l’Université Dalhousie sont actuellement fermées à Truro, et celles sur le campus situé à Halifax fermeront lundi, et ce, jusqu’au 14 janvier au plus tôt.

Au Nouveau-Brunswick

Dans la province voisine, l’Université Mount Allison de Sackville a également affirmé qu’elle prendrait des mesures sanitaires similaires.

On recense 1255 cas actifs de COVID-19.

L'Université Mount Allison offrira donc ses cours de façon virtuelle entre le 10 et le 24 janvier, par mesure de précaution sanitaire.

L'Université Mount Allison, à Sackville, au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC / Mount Allison University

Les résidences universitaires sont offertes aux étudiants de l’extérieur à partir du 3 janvier, mais l’établissement de Sackville demande à ceux qui auraient les moyens de retarder leur arrivée de le faire.

L’Université envisage également un système de tests de dépistage pour ces résidents.