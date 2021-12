Mort du policier Andrew Harnett : nouveaux détails au sujet d’un des accusés

Le 8 décembre, Amir Abdulrahman a plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire pour la mort du sergent Andrew Harnett la veille du jour de l'an, le 31 décembre 2020.

Un jeune de 18 ans, le conducteur présumé du VUS, est également accusé de meurtre au premier degré. Il devrait être en procès le mois prochain.

Le 28 avril 2021, le juge David Gates de la Cour du Banc de la Reine a rendu une décision de 28 pages dans laquelle il refusait la libération sous caution au jeune homme de 20 ans.

Lors de son audience sur la libération sous caution, les parents d'Amir Abdulrahman ont témoigné, offrant un dépôt en espèces de 10 000 $ et une caution de 75 000 $.

Mais malgré ce que le juge a appelé un plan de libération complet , il a décidé qu'Amir Abdulrahman devait rester en détention.

Il s'agit de l'une des rares situations où, le maintien de la confiance du public dans l'administration de la justice exige la détention de l'accusé avant le procès , a écrit le juge.

Dans les heures qui ont suivi le moment où lui, le chauffeur de la voiture et un autre homme ont laissé le policier pour mort au milieu d'une rue de Calgary, Amir Abdulrahman a dit à sa mère qu'il n'était pas impliqué, selon un document judiciaire qui n'est plus sous le coup d'une interdiction de publication.

Maman, je n'ai rien fait, ce n'est pas ma faute , a dit Amir Abdulrahman à sa mère avant de se dénoncer lui-même à la police et faire face à une accusation de meurtre au premier degré.

De mauvaises fréquentations

À l'âge de 17 ans, Amir Abdulrahman a commencé à avoir ce que son avocat a décrit comme de mauvaises fréquentations.

Le 31 décembre 2020, ses parents et deux de ses frères étaient en Colombie-Britannique pour un voyage familial annuel.

Amir Abdulrahman était rentré à Calgary et se rendait à une fête du Nouvel An avec un ami plus jeune et un autre homme, qui n'a pas été identifié.

Un policier aimable et poli

Le policier Andrew Harnett est parti pour son service ce soir-là, avec sa femme, comme toujours, lui demandant d'être prudent , indique-t-elle dans sa déclaration de victime.

Le sergent Andrew Harnett, 37 ans, a rejoint le service de police de Calgary il y a 12 ans, après avoir été officier de police militaire. Photo : Twitter / Service de police de Calgary

Plus tôt dans son quart de travail, le policier a eu un moment plus léger lorsqu'il a trouvé des gens qui rôdaient, mais avant de les faire partir, il a dit à son frère qu'il les avait laissés finir leurs bières.

Peu avant 23 h, Andrew Harnett a arrêté un VUS après avoir remarqué qu'il n'avait pas ses feux allumés. Bien que le conducteur n'ait pas de permis sur lui, les images de la caméra corporelle d’Andrew Harnett montrent qu'il a été aimable et poli avec les occupants du véhicule.

Selon le document, une fois qu'ils ont été arrêtés, Amir Abdulrahman a appris qu'il y avait de la drogue dans le véhicule.

Deux autres agents qui étaient à proximité ont entendu Andrew Harnett lancer un arrêt de la circulation sur leurs radios de police. Sachant qu'il travaillait seul, ils sont arrivés dans les minutes qui ont suivi au cas où il aurait besoin de renfort.

Amir Abdulrahman faisait l'objet de mandats

Andrew Harnett a découvert qu'Amir Abdulrahman était recherché par des mandats. Le policier devait remettre les contraventions au conducteur pendant qu'un autre agent arrêterait le jeune.

Andrew Harnett était à la fenêtre du conducteur lorsque le véhicule a démarré. Il s'est accroché à l'intérieur de la portière côté conducteur.

Andrew Harnett a été traîné sur plus de 400 mètres : à travers un stationnement puis le long de Falconridge Drive N.E.

Un rapport d'accident montre que le VUS a atteint une vitesse de 76 km/h dans une zone de 50 km/h, selon le document de cautionnement.

Finalement, les mains du policier ont glissé et il est tombé en roulant devant une voiture arrivant en sens inverse.

Les parents d’Amir Abdulrahman

Lorsque ses parents ont témoigné devant le juge, son père a dit qu'il voulait que son fils revienne.

Je crois qu'il ne fait rien de mal, rien de stupide , dit le père. Je suis sûr qu'il est innocent.

David Gates a écrit qu'il ne doutait pas que les parents d'Amir Abdulrahman soient des individus honnêtes, respectueux des lois et très bien intentionnés. Mais il estime qu'ils n'avaient probablement pas la capacité de contrôler les actions de leur fils.

David Gates est également préoccupé par le fait que les parents se soient rendus en Colombie-Britannique à un moment de la pandémie où les deux gouvernements provinciaux conseillaient aux gens de ne pas voyager dans d'autres provinces.

Cette action démontre, selon le juge, que les parents sont prêts à faire passer leurs intérêts ou priorités personnels avant leurs responsabilités civiques .

Les excuses

Alors qu’Amir Abdulrahman n'assumait pas la responsabilité de ses actes avant son arrestation, il a changé de message au tribunal mercredi, présentant des excuses à la famille d’Andrew Harnett, à ses collègues, aux deux agents qui étaient sur les lieux avec lui et au conducteur qui a heurté l'agent.

Je promets que je vais changer mes habitudes, dit-il Je suis vraiment désolé que cela ait entraîné la perte de la vie de quelqu'un.

Amir Abdulrahman affirme avoir pris la dernière année pour réfléchir à ses mauvais choix .

Le ministère public demande une peine de huit à neuf ans, tandis que l'avocat d'Amir Abdulrahman a proposé deux ans derrière les barreaux plus deux ans de probation.

La décision sur la peine devrait être prise le 28 janvier, trois jours avant le début du procès pour meurtre au premier degré de l'adolescent.

Avec les informations de Meghan Grant (Nouvelle fenêtre)