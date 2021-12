Des tests rapides distribués en Estrie pendant la fin de semaine

C'est en raison de la hausse des demandes de dépistage que la santé publique de l’Estrie a décidé de distribuer des tests rapides aux patients symptomatiques samedi et dimanche à Sherbrooke et dimanche seulement à Granby.

Environ 3000 tests seront disponibles pendant la fin de semaine sur la base du premier arrivé premier servi. La distribution est effectuée entre 8 h et 16 h et est seulement offerte aux personnes présentant des symptômes.

Selon Marc-Antoine Paré, coordonnateur à la prévention au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, dès 6h45 des automobilistes étaient déjà sur place pour s'assurer d'obtenir leur test au Centre Julien-Ducharme de Sherbrooke.

« Ça va donner une alternative aux gens pour pouvoir se tester plus rapidement, avoir des réponses et peut-être protéger leurs proches. C'est relativement simple. » — Une citation de Marc-Antoine Paré, coordonnateur de la prévention des sinistres et des enjeux organisationnels, CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Les personnes rencontrées sur place semblaient ravies d'avoir accès à ce service. La plupart d'entre eux ont affirmé que le processus était très rapide.

2000 tests disponibles dimanche

À Sherbrooke, la distribution se poursuivra dimanche sous la forme d'un service au volant à partir de l’autobus du CIUSSS de l’Estrie - CHUS afin de minimiser les contacts. L’autobus pourra être trouvé derrière le Centre Julien-Ducharme, à partir du chemin Duplessis.

À Granby, la distribution sera organisée au Centre de dépistage de Granby situé au 574, rue Principale.

Après avoir reçu leur test rapide, les gens seront invités à aller le réaliser à la maison. En cas de résultat positif, ils devront se rendre dans un centre de dépistage pour confirmer leur résultat, s’isoler et avertir leurs contacts pour qu’ils puissent aller se faire dépister à leur tour.

Le directeur de la santé publique en Estrie, le Dr Alain Poirier, invite la population à garder l’œil sur le site web de la santé publique de l’Estrie avant de se déplacer pour être informée de tout changement à l'horaire ou aux modalités de distribution des tests rapides.

Des tests dans les pharmacies dès la semaine prochaine

Ces mêmes tests seront accessibles dès lundi à l'ensemble de la population dans les pharmacies et dans les résidences pour aînés. Le Dr Poirier prévient toutefois la population. Quand on n'a pas de symptômes, le test n'est pas aussi bon pour détecter une charge virale. Si c'est en prévention, on ne détectera rien. On ne le recommande qu'aux gens qui ont des symptômes.

« Les tests rapides vont être distribués grandement pour faire de l’autodépistage et de l'autogestion. » — Une citation de Dr Alain Poirier, directeur de la Santé publique en Estrie

Le CIUSSS souligne également que la distribution de tests rapides ne s’applique pas aux travailleurs de la santé et des services sociaux. S’ils sont symptomatiques, ces derniers doivent se rendre dans un centre de dépistage.