COVID-19 : Québec resserre les mesures sanitaires dans les CHSLD et les RPA

Dans la foulée des multiples mesures annoncées jeudi par le premier ministre Legault, le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé par communiqué vendredi soir de nouvelles règles pour les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD et les résidences privées pour aînés (RPA), mais aussi pour d'autres types de ressources, comme les ressources intermédiaires (RI) et les ressources intermédiaires de type familial (RTF).

Ces nouveaux protocoles entreront en vigueur lundi.

Ainsi, les tests de dépistage seront obligatoires avant une nouvelle admission dans les milieux de vie et de réadaptation, peu importe la provenance de l'usager .

Les résidents pourront continuer de se rendre visite, et ils continueront d'avoir accès aux espaces communs. Ils pourront même s'y réunir à plusieurs s'ils le souhaitent. Mais à l'extérieur de leur chambre, le port du masque sera obligatoire. Et les résidents devront toujours observer une distance minimale de deux mètres entre eux.

Dans les résidence privée pour aînés RPA , un maximum de quatre résidents par table sera autorisé dans les salles à manger – idéalement toujours les mêmes – et une distance d'un mètre devra être respectée entre chaque table.

Les visites seront également limitées. Dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , par exemple, les résidents ne pourront pas recevoir plus de quatre visites par jour, et jamais plus d'une personne à la fois. Dans les résidence privée pour aînés RPA , un maximum de cinq personnes à la fois par jour sera permis à l'intérieur, selon la capacité d'accueil de l'unité locative .

Dans les deux cas, toutefois, il sera interdit pour les visiteurs d'accéder aux aires communes, à l'exception des proches qui aident à l'alimentation d'un résident.

Enfin, dans les centres hospitaliers, quatre proches aidants pourront se relayer au chevet d'un malade, mais pas plus que deux par jour, et un à la fois.

Ces nouvelles mesures s'ajoutent au port obligatoire du masque dans les espaces communs intérieurs des résidence privée pour aînés RPA , comme annoncé cette semaine par le ministre Christian Dubé.