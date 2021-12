Les Saguenéens s’inclinent à Sherbrooke malgré le brio de Félix Lafrance

Les nouvelles règles sanitaires limitant la capacité des arénas à 50 % entreront en vigueur lundi. L'assistance maximale possible à Sherbrooke est de 3646 personnes.

Dans le revers, l'attaquant de 20 ans des Saguenéens, Félix Lafrance, a récolté trois points. Le gardien Kevyn Brassard a aussi brillé en stoppant 39 des 43 tirs dirigés en sa direction.

C'est un but marqué par Israel Mianscum à mi-chemin du dernier tiers qui a donné les devants pour de bon à Sherbrooke. Les gardiens des deux clubs ont par la suite brillé, gardant le pointage inchangé, jusqu'à ce que Miascum enfile un autre but dans une cage abandonnée.

Les 20 dernières minutes ont été dominées par l'équipe locale avec 24 tirs contre 3 seulement pour les visiteurs.

Les Sags avaient pourtant effectué une belle remontée lors des 40 premières minutes.

À mi-chemin en première période, l'équipe locale avait déjà les devants 2-0. Félix Lafrance avait cependant répliqué avec son premier de la soirée, son 22e à son 25e match. Les deux clubs se sont ensuite échangé des buts dans les cinq dernières minutes.

En deuxième période, les Saguenéens ont marqué le seul but, encore une fois grâce à la palette du prolifique Lafrance. La marque était donc de 3-3 avec une période à disputer.

Samedi, les joueurs de l’entraîneur-chef, Yanick Jean, affronteront les Tigres à Victoriaville à compter de 16 h.

La capacité du Centre Georges-Vézina sera limitée à 50%. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

À 50 % de la capacité

Quand les Saguenéens seront à domicile pour leur prochain match, les Bleus devront s'habituer à évoluer devant un maximum de 2441 spectateurs. Ce nombre correspond à la moitié de la capacité d'accueil du Centre Georges-Vézina, ce qui est la nouvelle exigence gouvernementale. En moyenne, depuis le début de la saison, 2134 partisans sont présents à chaque match.

Dans des précisions publiées sur la page Facebook des Saguenéens, il est expliqué que ce sera le retour de la distanciation d’un banc entre les bulles familiales. Tous les billets à l’unité déjà achetés seront honorés, mais ils devront auparavant être échangés à la billetterie. Pour les détenteurs de billets de saison, de nouveaux billets seront imprimés même si l’emplacement ne change pas.

Plus de sévérité pour le masque

Par ailleurs, les amateurs de hockey devront faire preuve de plus de discipline en ce qui concerne le port du masque.

Depuis le début de l’année, quand ils avaient un verre de bière dans les mains, ils pouvaient laisser le masque descendu, a débuté Serge Proulx, directeur des opérations chez les Saguenéens. À partir du prochain match, ils vont prendre une bière, une gorgée, ils vont remonter le masque. Ça, c’est la demande de la santé publique, elle est très très importante. Les gens, on va leur demander d’être responsables. À un certain moment donné, on n’est pas des polices, on ne peut pas commencer à jouer avec des enfants d’école à la maternelle. On veut que les gens se responsabilisent. Ce n’est pas compliqué, si les gens ne se responsabilisent pas et qu’ils veulent absolument tenir tête au gouvernement, malheureusement il n’y aura plus de matchs devant des foules.

Rappelons que la saison dernière, les matchs ont été disputés à huis clos.

Les Saguenéens disputeront leur prochain match à la maison le 31 décembre. Ils accueilleront alors le Drakkar de Baie-Comeau. En plus du match de vendredi soir, ils joueront trois matchs sur la route d’ici là.

Des transactions à prévoir

La dernière période des transactions s'amorcera dès dimanche dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ pour prendre fin le 6 janvier. Bien des directeurs généraux tenteront sans doute d'acquérir Félix Lafrance. L'attaquant des Saguenéens est actuellement le meilleur pointeur du circuit Courteau. Il possède une avance de quatre points au sommet du classement des compteurs, devant Joshua Roy, du Phoenix. Avec trois points vendredi, il montre désormais une fiche de 23 buts et 27 passes en 25 matchs.

Le journaliste Jonathan Hudon, qui couvre les matches des Sags pour Le Quotidien, anticipe d'importants mouvements de personnel chez les Bleus. On peut utiliser la bonne vieille expression que les Saguenéens seront vendeurs. Alors, ils vont, sans dire liquider, ils vont échanger certaines pièces importantes de leur équipe. C’est un visage passablement différent qui attend les partisans de l’équipe au retour du congé de Noël , a-t-il prédit lors de l’émission Place publique.

Le club de Chicoutimi en est à la première année d'un cycle de reconstruction, avec des résultats plus qu'intéressants jusqu'à maintenant.

Avec Catherine Gignac