Une fillette qui devait s’installer au Canada est tuée par des talibans

Eleanor Taylor, du groupe Aman Lara, une organisation qui aide les Afghans à quitter le pays, a déclaré que la petite fille nommée Nafiza avait été tuée par balle alors que la famille revenait d'un mariage tard dans la soirée du 10 décembre.

La tante du père a également été tuée et trois autres ont été blessées, a-t-elle déclaré.

Aman Lara n'a donné que les prénoms afin de protéger la sécurité du reste de la famille.

La suppression du nom de la jeune fille de leur liste d'évacuation a été l'une des choses les plus difficiles que son groupe ait faites en travaillant dans ce pays ravagé par la guerre, a déclaré Eleanor Taylor.

« C'est une chose tellement horrible. Juste une chose tellement horrible. » — Une citation de Eleanor Taylor, du groupe Aman Lara, organisation humanitaire

Ils faisaient partie des chanceux dont les demandes avaient été approuvées, mais ils ne pouvaient toujours pas sortir. Et, vous savez, ils vont maintenant sortir sans leur fille.

C'est une mort terrible , a ajouté Eleanor Taylor après avoir fait une pause.

Le père de Nafiza, Bashir, travaillait comme menuisier pour l'Armée canadienne dans un camp que les talibans connaissaient bien, a-t-elle déclaré.

Une tragédie , selon Ottawa

Alexander Cohen, porte-parole du ministre de l'Immigration Sean Fraser, a confirmé la mort de la jeune fille et l'a qualifiée de tragique et déchirante .

« Nous condamnons cet acte de violence insensé des talibans, et nos pensées vont à sa famille en cette période extrêmement difficile. » — Une citation de Alexander Cohen, porte-parole du ministre canadien de l'Immigration

La famille de cinq personnes, Bashir, sa femme et trois enfants, dont Nafiza, avait été autorisée à se réinstaller au Canada. N'ayant pas de passeports, les membres de la famille ont donc dû aller à Kandahar pour les obtenir et, durant leur séjour, ils ont assisté à un mariage en attendant la délivrance de leurs documents, a déclaré Eleanor Taylor.

Bashir a publié une déclaration au sujet de sa fille par l'intermédiaire d'Aman Lara.

Sa petite fille, a déclaré le père, était extrêmement excitée à l'idée de déménager au Canada. Nafiza était en train d'apprendre l'anglais avant la prise de contrôle de son pays , a-t-il déclaré. Elle avait été la première de sa classe à l'école.

Bashir croit fermement que sa famille a été ciblée en raison de son travail avec les Forces canadiennes, a déclaré Mme Taylor.

Elle a entendu des histoires d'Afghans qui devaient quitter le pays pour le Canada et qui se sont mis en danger extrême pour obtenir leurs papiers, a-t-elle raconté.

Mais c'est juste tragique. Leurs noms figuraient sur la liste d'évacuation. Ils étaient si proches.

Rapatriement difficile

La brutalité des talibans, a déclaré Alexander Cohen, reste le principal obstacle pour aider les réfugiés afghans à s'échapper en sécurité au Canada.

Le gouvernement canadien a promis d'accueillir 40 000 réfugiés afghans, bien que le ministre de l'Immigration ait prédit que cela pourrait prendre jusqu'à deux ans pour tenir cette promesse.

Alexander Cohen a déclaré que le gouvernement s'efforçait de traiter les demandes le plus rapidement possible, et bien qu'il y ait des milliers de personnes en Afghanistan dont les demandes ont été traitées, quitter le pays reste un défi en raison de l'ingérence des talibans.

« Nous continuons de travailler avec nos alliés et un éventail d'autres partenaires pour trouver de nouvelles routes permettant aux Afghans de quitter le pays et de se rendre au Canada. » — Une citation de Alexander Cohen, porte-parole du ministre canadien de l'Immigration

Eleanor Taylor a indiqué qu'elle comprend qu'il faudra du temps pour faire venir ces Afghans au Canada, mais qu'une solution doit être trouvée pour qu'ils puissent sortir facilement.

Cela ne fait que souligner le risque terrible que prennent ces personnes pour trouver un moyen de sortir d'Afghanistan pour profiter de la possibilité qui les attend au Canada , a-t-elle déclaré.