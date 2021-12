Steve Trudel poursuit la Ville de Sept-Îles pour 9 millions de dollars

Le candidat défait à la mairie de Sept-Îles et promoteur immobilier, Steve Trudel, poursuit la Ville de Sept-Îles et l'ancien conseil municipal pour environ neuf millions de dollars. Un projet immobilier de 2012 est au cœur même de ce litige.

À l'époque, Sept-Îles connaissait une importante pénurie de logements. Pour affronter cette crise, un programme avait été mis en place.

Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles avait cédé gratuitement, à la Ville, des terres à l'ouest du Parc Ferland pour le développement résidentiel.

Dans le cadre de cette cession, différentes conditions devaient être respectées. La première était qu'un projet de développement se construise sur ces terrains dans les cinq années suivantes. La deuxième était que si Sept-Îles souhaitait remettre ces terres à un promoteur, elle se devait de procéder par un appel d'offres public.

La Ville de Sept-Îles avait dès lors choisi d'opter pour la seconde option. C'est l'entreprise Groupe Keops, appartenant à Steve Trudel, qui a remporté l'appel d'offres pour le développement d'un quartier résidentiel en 2012.

Selon M. Trudel, le projet visait de rendre accessibles aux jeunes et aux travailleurs de services à Sept-Îles des propriétés peu dispendieuses.

Steve Trudel est un promoteur immobilier (archives). Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Par la suite, la Ville a indiqué qu'elle voulait négocier une entente avec le promoteur. Cependant, aucune entente n'a été signée et le projet immobilier n'a jamais vu le jour.

Pour moi, une entente ville-promoteur, ce n’est pas compliqué. J’en ai signé, j’en ai fait ailleurs et d’autres partenaires l’ont fait. Ça prend en moyenne deux à trois mois à signer. Ce n’est pas [un problème] s’il y a une entente ville-promoteur, c’est quelque chose de base , mentionne le promoteur, Steve Trudel.

« C’est un document si simple à signer et six ans après, il n’était toujours pas signé. » — Une citation de Steve Trudel, promoteur immobilier et candidat défait à la mairie de Sept-Îles

Il allègue que la direction générale et la Ville ont fait preuve de mauvaise foi et d'abus de confiance à son égard.

Malgré les cris d’alarme que j'ai fait, il y avait de la mauvaise foi, il y avait un problème et je leur ai donné des preuves. Ces gens-là ont refusé de me rencontrer et ont dit ‘’non’, on ne renouvellera pas tes ententes malgré tous les investissements que tu as faits", nous on coupe les ponts et c’est fini, arrange-toi, tu reviendras nous voir plus tard’’ , explique M. Trudel.

Il ajoute que l'échec du projet lui a coûté sa réputation professionnelle ainsi que les profits potentiels du développement.

J’ai perdu toute crédibilité auprès de mes financiers. Je travaillais avec des médecins à l’international et des partenaires. J’étais même en Chine. Je ne peux pas me présenter devant ces gens-là, c’est fini. Alors s’il y a quelqu’un qui a des problèmes financiers ou quoi que ce soit, que Revenu Québec envoie des demandes de remboursement dû à ces choses-là, je ne peux plus. Je ne peux même pas leur demander de faire affaire avec moi, donc j’ai tout perdu les investissements que j’avais fait , soutient-il.

C'est pourquoi il réclame maintenant près de neuf millions de dollars à la Ville et à l'ancien conseil municipal.

La Ville se défend

La Ville de Sept-Îles n'a pas voulu donner les détails de l'échec des négociations puisque des procédures judiciaires sont en cours. Toutefois, elle indique qu'une entente ville-promoteur est très importante et ne peut pas être traitée comme une formalité.

Il y a aussi des règlements et des façons de construire propres à la Ville de Sept-Îles, ou même à toutes les municipalités. Il faut s’entendre, alors ce n’est pas un document frivole, au contraire. Toutes les négociations se passent dans l’entente promoteur-ville , affirme le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Il explique également que les conditions de transfert de terrain du ministère n'avaient pas été respectées, ce qui explique que les terres ont été recédées au gouvernement.

Sept-Îles se défend, par ailleurs, d'avoir agi de mauvaise foi et d'avoir encouragé Steve Trudel à dépenser de l'argent tout en prévoyant ne pas poursuivre le projet.

Il y a eu des dépenses de faites de la part du promoteur. Il faut qu’il en fasse, des dépenses, pour faire un projet comme celui-là. C’est à ses propres risques, mais jamais la Ville a incité le promoteur à faire ces dépenses-là en sous-entendant que le projet n’aurait jamais lieu , souligne M. Gwilliam.

M. Trudel semble déterminé à se rendre en cour et se dit être prêt à faire appel si un tribunal de première instance ne lui donnait pas raison.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton