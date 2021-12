Un Noël zéro déchet plus écologique et économique

Ben Liegey est le fondateur et directeur général de l’organisation vancouvéroise Rethink2gether, dont la mission principale est d’accompagner les cuisines commerciales dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

À l’approche de Noël, l’entrepreneur originaire d'Alsace a organisé des ateliers, en collaborant avec le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, afin de sensibiliser les jeunes et discuter de solutions au problème de surconsommation lors de la période des Fêtes.

« On vit dans une crise climatique et une crise économique, et on peut vraiment sauver de l'argent et sauver le climat avec des actions concrètes [...] sur trois volets principaux : l’alimentation, la décoration et les achats. » — Une citation de Ben Liegey, expert en réduction du gaspillage alimentaire

Réduire le gaspillage alimentaire

Selon Ben Liegey, la planification et la créativité sont deux éléments qui permettraient de mieux gérer nos ressources alimentaires, de réduire notre impact sur l’environnement et de faire des économies.

Il y a plusieurs astuces pour éviter le gaspillage, selon cet expert. « On peut, par exemple, prendre une photo de son frigo avant de faire l’épicerie. Ça prend deux secondes et ça permet de mieux planifier ses achats et d’acheter seulement ce dont on a vraiment besoin », dit-il.

Ben Liegey rappelle aussi qu’il existe d’autres façons d’utiliser les restes de nos ingrédients avant d’envisager le compostage, qui est une bonne solution, mais pas la meilleure, selon lui. Il suggère par exemple de récupérer le cœur d’un brocoli ou les queues d’asperges pour en faire du pesto, ou d’utiliser les peaux de banane pour confectionner un gâteau.

Fabriquer des décorations biodégradables

Les restes alimentaires peuvent également servir de décoration. « Avec une orange, par exemple, on peut faire plein de choses », poursuit Ben Liegey, « Bien sûr, l'intérieur, il faut le manger, mais avec l'extérieur, on peut faire de belles décorations ». Il suggère donc de fabriquer des guirlandes ou des chandelles à base de pelures d’orange.

Les pelures d'orange peuvent servir de matériel de base pour la confection de bougies. Photo : Radio-Canada / Rethink2gether

Offrir autrement

Pour réduire ses achats, Monsieur Liegey propose d’offrir du temps en cadeau, plutôt que des biens matériels : On peut offrir une expérience. C’est quelque chose dont on va se souvenir beaucoup plus longtemps.

Pour ceux qui optent pour les biens matériels, il suggère de donner un objet de seconde main ou de fabriquer soi-même son cadeau. On peut offrir quelque chose qui peut être consommé, comme des gâteaux de Noël, suggère-t-il. C'est quelque chose qui peut faire plaisir et qui peut être consommé et partagé dans la famille ou entre amis.

Selon Ben Liegey, il est possible de rendre Noël plus vert. Il suffit d’être créatif.