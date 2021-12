Lukas Cormier au camp d’entraînement de l’équipe canadienne junior

On a pratiqué quelques fois en équipe , explique l'Acadien originaire de Sainte-Marie-de-Kent, au Nouveau-Brunswick. Le camp s'est déplacé à Banff jusqu'à dimanche après la sélection officielle qui avait lieu à Calgary.

On a fait les paires de défenses, mais ça peut encore changer , raconte Cormier. Présentement, c'est l'occasion de se familiariser avec les autres joueurs.

La photo officielle de Lukas Cormier avec Équipe Canada junior. Photo : Hockey Canada

Lukas Cormier ne sait pas encore ce qui l'attend pour le tournoi. Le défenseur, âgé de 19 ans, est l'un des piliers des Islanders de Charlottetown, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ .

Maintenant, on est en isolement pour deux jours, c'est un règlement du tournoi. On se fait livrer de la nourriture à notre porte et on tente de garder la forme physique , ajoute-t-il.

C'est moins dur que l'an dernier , dit Lukas Cormier en souriant. En décembre 2020, une éclosion de COVID-19 avait forcé toute l'équipe à se mettre en quarantaine, pendant 14 jours.

L'équipe canadienne a profité du camp d'entraînement à Banff pour faire un peu de tourisme et prendre l'air des montagnes. Photo : Hockey Canada

Dimanche et lundi, le Canada disputera deux parties hors concours à Red Deer. C'est à ce moment que l'entraîneur Dave Cameron, qui est originaire de l'Île-du-Prince-Édouard, devrait avoir une bonne idée de ce dont aura l'air son équipe.

C'est aussi lors de ces occasions que Cormier pourra prouver qu'il peut jouer régulièrement.

Un rêve

Lukas Cormier a eu beaucoup de temps de glace lors des deux parties du camp de sélection. Photo : Hockey Canada

Depuis qu'il est tout jeune, le défenseur âgé de 19 ans avait l'habitude de regarder les matchs du tournoi à la télévision, comme de nombreuses familles canadiennes. C'est même devenu une tradition du temps des Fêtes : le pays s'assemble et encourage le Canada.

Maintenant, c'est à son tour d'être dans la télé et de porter les couleurs du pays.

C'est un rêve de jouer ce tournoi-là. Par chez nous, tout le monde regarde cela. C'est spécial de vivre cela. Je suis fier d'avoir été choisi.

La République tchèque, l'Autriche et la Finlande sont les adversaires du Canada au tour préliminaire. Il y a tout le temps des défis, pour chaque tournoi. Mais, ça ne va pas nous arrêter, il faut être prêt à tout , souligne Lukas Cormier.

Car, il en a vu des parties du Canada à la télé et il sait trop bien que le trop-plein de confiance peut jouer des tours. Il y a donc beaucoup d'attentes à gérer et de pression à soutenir.

Je vais jouer ma game et de faire du mieux que je le peux. C'est aussi simple que cela. C'est ce qui est le plus important. Ils demandent, ici, et l'objectif est de gagner.

Le Championnat mondial junior existe depuis 1977. Le Canada a gagné l'argent l'an passé et tout le pays était déçu, malgré une belle performance.