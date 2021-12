Des citoyens inquiets du déménagement de la Maison d’accueil pour sans-abri

Il y a des enjeux par rapport à nos enfants, par rapport aux déplacements et par rapport à une sorte de tranquillité que tout résident, peu importe où on demeure, souhaite avoir , a confié l’un des trois citoyens rencontrés par Radio-Canada. Il a toutefois préféré garder l’anonymat.

Il croit que la dynamique du quartier sera modifiée avec l’arrivée de cette organisation. Il envisage même de déménager.

Une autre citoyenne se questionne sur la future cohabitation.

Quand on parle de vivre-ensemble, il faut que tout le monde soit impliqué. C'est pas le vivre-ensemble d'un seul groupe. C'est le groupe à l'intérieur de la ville, d'un quartier, des résidents qui sont là, le conservatoire et l'école qui sont de l'autre côté , explique-t-elle.

Présentement située rue Lafontaine, la Maison d’accueil pour sans-abri va déménager entre l'ancienne prison et le Conservatoire de musique de Saguenay. Les citoyens remettent en question le fait de ne pas avoir été consultés.

Personne n’est contre le projet, mais on a surtout envie de se sentir appuyés et d'avoir de l'aide de gens qui s'y connaissent mieux que nous, pour savoir quelle solution on peut adopter afin que la cohabitation se passe bien , explique une citoyenne.

Sensible aux préoccupations formulées par les citoyens, la conseillère municipale du quartier, Mireille Jean, a été interpellée par les citoyens pour s’engager dans ce dossier. Confiante en l’avenir, elle a proposé que toutes les parties se rencontrent en janvier pour que, d’une part, le projet soit bien expliqué aux citoyens et que, d’autre part, les citoyens puissent exprimer leurs inquiétudes.

Compréhension de la Maison d’accueil

Le directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, Michel St-Gelais, comprend les inquiétudes ressenties par les citoyens. Sa volonté est de créer un véritable vivre-ensemble .

Le directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, Michel St-Gelais, souhaite créer un véritable vivre-ensemble. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

On veut ensemble être capable d'accepter qu'il y a un phénomène d'itinérance et on va offrir les services nécessaires et rassurer les citoyens , indique-t-il.

« On va répondre à leurs questions, à leurs inquiétudes, ça, c'est certain. » — Une citation de Michel St-Gelais, directeur général

Un déménagement est nécessaire en raison du manque d’espace dans les installations de la rue Lafontaine.

Cette nouvelle structure-là, ça va nous permettre d'offrir des services de meilleure qualité, d'offrir plus de places en hébergement et finalement de rassembler des personnes en situation d'itinérance dans le but de les accompagner vers la réinsertion. L'ensemble de nos services, c'est ça , explique Michel St-Gelais.

Il anticipe des retombées positives pour la communauté.

On ne pourra pas cacher le problème, on ne pourra pas déménager les gens loin des centres-villes, mais plus on va mettre d'actions en place, plus il y aura de services disponibles pour les usagers et moins il y aura de situations problématiques au centre-ville. Ça, c'est notre vision de l'avenir , lance-t-il.

D'après les informations de Mireille Chayer