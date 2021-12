Réouverture prochaine des sources thermales près de Whitehorse

Le nouveau complexe, situé au nord de Whitehorse, a coûté plus de 7 millions de dollars et comprend 4 piscines chauffées, des hammams, des saunas et des chaises longues en céramique chauffée.

Gary Umbrich, le président de Takhini Hot Springs Ltd, affirme être presque prêt à accueillir les visiteurs. Il se concentre sur les dernières finitions, comme les plinthes, mais avoue être très enthousiaste.

Je dirais qu’on est à 99 % de la vision finale, on peut commencer à imaginer à quoi cela va ressembler quand les clients seront là.

Il affirme que des places de stationnement ont été créées dans la forêt et qu’un chemin en bois dirige les visiteurs vers le complexe.

Il y a un petit rappel des sources chaudes de Liard River au niveau de la volonté de ramener de la forêt dans l'établissement.

Gary Umbrich, président de Takhini Hot Springs Ltd, sait que les anciennes sources suscitent beaucoup de nostalgie, mais il a bon espoir que les nouvelles sauront séduire les Yukonnais. (archives) Photo : Avec la permission de Gary Umbrich

M. Umbrich explique avoir effectué plusieurs voyages au Japon, durant lesquels il a visité 25 sources chaudes différentes pour l’aider à imaginer son projet. L’une des inspirations qu’il a ramenées du pays asiatique consiste à demander aux clients de retirer leurs chaussures en arrivant dans le bâtiment.

Il dit aussi penser à développer des hébergements dans la zone.

Même s’il affirme qu’il n’y a pour l’instant aucune date officielle pour l’ouverture, Gary Umbrich dit espérer pouvoir ouvrir pour les vacances. Il précise être en plein processus de recrutement des employés.

Avec les informations de Danielle d'Entremont