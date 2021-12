The Garrys : surf rock sur les prairies

Originaires de Saskatoon, les trois sœurs du groupe The Garrys surfent sur une vague de succès avec un nouvel album, une présence au festival South by Southwest, et une collaboration avec la chaîne québécoise Simons.

Trois filles en vogue

Julie, Lenore, et Erica Maier ont lancé Get Thee to a Nunnery, leur quatrième album, en septembre dernier.

On y trouve onze pistes d'un surf rock rétro, enrobées de guitares atmosphériques, qui évoquent des moments de douce inquiétude et de nostalgie.

L'album, réalisé par Dallas Good du groupe The Sadies, leur a valu des critiques positives partout au Canada.

Elles prévoient déjà leur calendrier pour l’année prochaine. Après quelques spectacles en Saskatchewan, à Edmonton, et à Winnipeg, elles s'envoleront pour la Suède afin de jouer au festival Future Echoes.

Elles iront ensuite à New York pour le festival New Colossus, et à Austin, au Texas, pour South by Southwest en mars, si tout va bien annonce Julie Maier, en se croisant les doigts.

« Nous vendons des disques dans le monde entier, les gens découvrent notre musique dans des pays où nous n'avions jamais envoyé de disques avant. » — Une citation de Julie Maier, musicienne

Julie Maier attribue leur succès en partie à la plateforme musicale Bandcamp. Ils nous ont fait connaître et nous ont mis sur le radar de beaucoup de gens qui achètent de la musique .

Ceux qui apprécient la musique des Garrys l'aiment sur un support physique: CD, disques, cassettes. Ils veulent avoir une copie physique dans leur main, et ils veulent l'acheter directement auprès de nous , explique Julie.

Collaboration avec la Maison Simons

Cet automne, les sœurs Maier ont reçu un drôle de courriel. La chaîne de magasins Simons les a invitées à collaborer à leur campagne de Noël. On se demandait si c'était vraiment réel , raconte Erica Maier.

C’était tellement cool. On est allées au studio Simons à Montréal. Il y avait une équipe de maquillage et de coiffeurs, toute une brigade pour nous habiller pour les photos. Une expérience vraiment surréelle!

«Ils ont fait un excellent travail en nous créant un style qui nous a rendu vraiment heureuses», explique Julie Maiers. Photo : La Maison Simons

Un groupe familial

C’est une batterie installée au milieu du salon du domicile familial qui a tout déclenché. On voulait jouer pour une collecte de fonds pour Rock Camp for Girls , raconte Erica Maier.

« Nous avons décidé d'acheter une batterie pour toute la famille, et de l'installer dans le salon de nos parents. » — Une citation de Erica Maier, musicienne

Le nom du groupe est un hommage à leur père, Garry. Nous avons été influencés musicalement par notre famille , explique Julie Maier. On a un vocabulaire commun pour parler de la musique, nous avons été exposées aux mêmes expériences musicales en grandissant.

Une proximité qui a ses avantages. Nous pouvons être plus franches entre nous que nous ne le serions avec des musiciens qui ne sont pas de la famille souligne Julie. Cependant, la dynamique entre les sœurs est parfois un brin tendue : on sait vraiment comment se taper sur les nerfs mutuellement , révèle Julie Maier.

Surf en Saskatchewan

« C'est un endroit magique, c'est comme voyager dans le temps. » — Une citation de Julie Maier, musicienne

Les Garrys sont profondément inspirées par Manitou Beach : un village sur le bord d’un lac salé au milieu des plaines saskatchewanaises. Elles y organisent chaque été un festival de musique, le Manitou Boogaloo.

L'événement se tient à Danceland, une immense salle de bal construite en 1928. Quand on entre dans cet endroit, c'est comme si l'on revenait en 1955, ils y dansent la polka et d’autres vieilles danses , raconte Julie Maier.

Surf Manitou, le second album du groupe The Garrys, est un album concept à propos du village balnéaire de Manitou Beach. «C'est un peu comme un petit guide de voyage», note Erica Maier. Photo : Carey Shaw

Elles y organisent le festival depuis 2018. Il a fallu un peu de temps pour convaincre les gens, c’est notre sœur Lenore qui a appris à connaître les locaux et qui a gagné leur confiance , indique Julie Maier.

« C'est formidable de réunir tous ces gens, qui ne sont jamais venus là-bas auparavant. » — Une citation de Julie Maier, musicienne

Manitou Beach est un lieu mythique pour les sœurs Maier. Leurs parents s’y sont rendus pour leur lune de miel. C’est l'endroit parfait pour nous, on joue de la musique surf rock, et il y a cette plage sur un lac salé au milieu des prairies. Tout ça n'a aucun sens, mais c'est formidable , s'exclame Erica Maier.