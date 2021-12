Pourquoi ces forts vents et cette pluie verglaçante dans l’Est?

Selon Simon Legault, météorologue de sensibilisation aux alertes à la direction des Services de prévision d'Environnement et Changement climatique Canada, trois systèmes ont balayé le Québec et entraîné de la chaleur et des précipitations sous forme de pluie.

Ce n’est pas anormal, mais disons que le fait d’avoir les trois événements aussi rapprochés, ça fait quelque chose d’un peu hors de l’ordinaire, quoique ce n’est pas du jamais vu , a indiqué M. Legault.

« C’est qu’on n’est pas encore complètement dans la saison hivernale. On est encore dans la transition d’automne-hiver. » — Une citation de Simon Legault, météorologue de sensibilisation aux alertes à la direction des Services de prévision chez Environnement et Changement climatique Canada

Trois épisodes distincts de pluie verglaçante ont touché le Québec en quelques semaines. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Des vents décoiffants pendant des jours

Quant aux vents, ils se forment lorsqu’il y a une différence entre des masses d’air de différentes températures. L’alternance entre ces trois systèmes plus chauds explique la raison pour laquelle les vents sont soutenus depuis plusieurs jours.

La force de ces systèmes-là, leur pouvoir de générer autant de vent, ça vient du contraste entre la masse d’air chaud qui a été amenée par la dépression qui vient du sud des États-Unis et la masse d’air froid qui se trouve derrière. Plus le contraste est fort, plus les systèmes vont être vigoureux , a expliqué le météorologue.

Vendredi dernier, Environnement Canada avait émis des avertissements de vent pour plusieurs secteurs.

À la question de savoir si les résidents de l’Est seront plus souvent décoiffés par les vents à l'avenir, Simon Legault a répondu qu’ il faut s’attendre à ce que, dans le contexte des changements climatiques, on puisse obtenir plus fréquemment ce type de systèmes-là. Ça ne veut pas dire qu’il va y en avoir de façon annuelle et que, dans quelques années, il n'y aura que ces systèmes-là. C’est quelque chose [auquel] il faut s’attendre à long terme.

L’Est-du-Québec aura-t-il son Noël blanc?

Bien que la pluie des derniers jours ait fait disparaître de nombreux bancs de neige, Simon Legault pense que cette tendance va changer au cours de la semaine prochaine.

Le mercure était au-dessus du point de congélation vendredi à plusieurs endroits, mais des températures plus saisonnières sont prévues à compter de samedi. Le mercure oscillera autour de -5 °C samedi dans la plupart des secteurs de l’Est-du-Québec.

Rivière-du-Loup l'hiver Photo : Radio-Canada / François Gagnon

De plus, les prévisions à long terme d’Environnement Canada ne laissent pas entrevoir de nouvelle hausse de température d’ici Noël.

« Pour parler d'un Noël blanc chez [Environnement Canada], on parle de deux centimètres de neige au sol. Alors, ce n'est pas nécessairement difficile à avoir. » — Une citation de Simon Legault, météorologue de sensibilisation aux alertes à la direction des Services de prévision chez Environnement et Changement climatique Canada