Un bébé de deux mois meurt de la COVID-19 au CHU Sainte-Justine

L'établissement, qui a annoncé la triste nouvelle par communiqué vendredi, précise que le bébé était en bonne santé à la naissance.

Le CHU Sainte-Justine rappelle que les nourrissons sont plus à risque de complications liées à la COVID-19 et que des mesures de prévention de transmission du virus s’imposent : réduction des contacts, port du masque, lavage des mains, respect de la distance de deux mètres et vaccination des proches.

Le CHU Sainte-Justine dit qu'il ne communiquera aucune autre information en lien avec le décès du bébé en raison des aspects hautement confidentiels du dossier.

L'hôpital offre ses condoléances aux parents.

Selon le Dr Alex Carignan du CHU de Sherbrooke, qui a commenté la nouvelle sur ICI RDI vendredi, les enfants sont globalement moins touchés par les complications qu'entraîne la COVID-19.

Mais des cas plus sévères peuvent survenir , ajoute le microbiologiste-infectiologue, qui précise ne pas avoir les détails du cas clinique de ce bébé décédé jeudi au CHU Sainte-Justine.