Mesures sanitaires : déception pour les associations sportives de l’Outaouais

L’annulation de tous les tournois jusqu’à nouvel ordre crée beaucoup de déception au sein des différentes associations sportives de l’Outaouais. Du côté des Olympiques de Gatineau, on se console à l'idée qu'il est encore possible de jouer des matchs.

Plusieurs associations sportives ont reçu de mauvaises nouvelles lors du point de presse du gouvernement de François Legault, jeudi soir. L'explosion des cas a forcé la province à resserrer les mesures sanitaires en place, notamment dans les amphithéâtres.

À travers le Québec, les différentes associations sportives sont autorisées à poursuivre leurs entraînements et leurs matchs à condition qu'il n'y ait pas plus de 25 personnes par plateau pour les sports intérieurs.

Dans plusieurs disciplines, comme au hockey, il faut plus de 25 personnes pour organiser un match régulier. Certaines associations attendent des directives du gouvernement du Québec pour savoir s'il y aura des exceptions.

Plusieurs tournois annulés

L'Intrépide de Gatineau participe présentement au tournoi de hockey Challenge Midget AAA – CCM à Saguenay et la compétition pourra suivre son cours jusqu'à dimanche comme prévu.

Pour une large gamme de sports, les tournois prévus après le 20 décembre ont dû être annulés. C'est le cas de nombreux tournois de hockey mineur prévus pour le retour des Fêtes ainsi que de l'Omnium de basketball des Griffons du Cégep de l'Outaouais et de la Classique de futsal du Collège Nouvelles-Frontières.

La Classique de futsal devait connaître sa plus grande édition à ce jour. Une catégorie mixte venait d'être ajoutée et plus de 200 athlètes étaient attendus. Il s'agit de la deuxième annulation en deux ans.

L'organisateur de la Classique de Futsal, Francis Casimiro, indique que de nombreux joueurs sont déçus de la tournure des événements. Mon téléphone n’a pas arrêté de sonner , a-t-il expliqué en entrevue. Ils voulaient vraiment savoir si ça allait concerner notre tournoi aussi.

Tout comme les joueurs, les responsables sont également déçus, mais aussi un peu fâchés parce que ça arrive vraiment à la dernière minute , a poursuivi M. Casimiro. L’an dernier, on le savait déjà, on l’avait annoncé très tôt qu’il n’y aurait pas de tournoi.

« Cette année ça faisait déjà environ deux mois que j’avais parlé avec tous les responsables des équipes, on était tous très excités d’enfin se revoir après deux ans. » — Une citation de Francis Casimiro, organisateur de la Classique de futsal

M. Casimiro a soutenu que, malgré la déception, tout le monde comprend la situation .

Limiter la capacité des amphithéâtres

Dès lundi, les amphithéâtres ne pourront être remplis qu'à 50 % de leur capacité, comme l'a annoncé le premier ministre jeudi. Cette mesure touche surtout les Olympiques de Gatineau dans la région.

Pour les partisans qui se sont déjà procuré des billets, le responsable des communications et du marketing des Olympiques de Gatineau assure qu'ils sont toujours valides. Les matchs à venir n'ont pas encore excédé la limite de 2500 billets au Centre Slush Puppie, ce qui représente 50 % de la capacité.

Les estrades à l'intérieur du Centre Slush Puppie Photo : Radio-Canada / Émilien Juteau

Olivier Beauregard espère que ces mesures ne freineront pas l'engouement pour l'équipe et préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.

Je sais que c’est une mauvaise nouvelle, pis on est déçu de ne pas avoir le maximum de personnes possible, mais soyons honnête, c’est quand même intéressant de pouvoir jouer encore au hockey devant public , insiste-t-il. Si on veut que ça continue de cette façon-là, il va falloir être à cheval sur les mesures sanitaires.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a aussi choisi de resserrer les mesures sanitaires dans les amphithéâtres. Le port du masque était déjà obligatoire, mais les responsables seront plus sévères envers les gens qui mangent, qui boivent et qui en profitent pour retirer leur masque pour de longues périodes.

On a aussi annoncé le retour des bulles familiales. Un siège vide devra séparer chaque groupe de spectateurs.

Le GIHA de la Corée du Sud pendant une partie à Ottawa, lors de la Coupe Capitale Bell, en 2019. Photo : Radio-Canada / Judy Trinh

La Coupe Capitale Bell annulée à Ottawa

À Ottawa, l'augmentation du nombre de cas de COVID-19 et le variant Omicron ont forcé les organisateurs de la Coupe Capitale Bell à annuler le tournoi de hockey qui devait avoir lieu le 28 décembre prochain.

Le tournoi des moins de 13 ans devait accueillir 197 équipes dans la capitale nationale. Les organisateurs ont indiqué suivre les recommandations de Santé publique Ottawa.

Il a été déterminé que l'annulation du tournoi était la meilleure mesure à prendre pour assurer la sécurité des participants, des bénévoles, des spectateurs et du personnel ainsi que pour aider à limiter la propagation de la COVID-19 , ont déclaré les organisateurs.

L'édition de l'année dernière avait également été annulée en raison de la pandémie.

Avec les informations d’Ismaël Sy et de CBC