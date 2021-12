Roughriders : 50 joueurs pourraient devenir autonomes

Selon les données de la Ligue canadienne de football  (Nouvelle fenêtre) , 50 joueurs du Vert et Blanc sont à la recherche d’un nouveau contrat.

Parmi ceux-ci, il y a les receveurs de passes Shaq Evans et Duke Williams, en plus des joueurs défensifs comme AC Leonard, Ed Gainey, Nick Marshall et Loucheiz Purifoy.

Pour le moment, la cinquantaine de joueurs ayant terminé leur contrat avec les Roughriders ne peuvent s’entendre qu'avec l’organisation.

Par contre, à compter du 8 février 2022, ils deviendront joueurs autonomes. Ils pourraient s'entendre avec la formation de leur choix.

Horaire complet et Coupe Grey

La formation saskatchewanaise entamera la saison 2022 le 11 juin, en accueillant les Tiger-Cats de Hamilton, finalistes de la Coupe Grey.

Le Vert et Blanc disputera trois rencontres contre leurs rivaux et double champions de la Coupe Grey, soit les Blue Bombers de Winnipeg, les 4 et 10 septembre, en plus d’une deuxième rencontre dans la capitale manitobaine le 30 septembre.

Les deux premiers parties contre les Blue Bombers sont appelées la Classique de fête du Travail et le Banjo Bowl.

Calendrier des rencontres des Roughriders 11 juin contre les Tiger-Cats de Hamilton

18 juin à Edmonton contre les Elks

23 juin à Montréal contre les Alouettes

2 juillet contre les Alouettes

8 juillet contre le Rouge et Noir d’Ottawa

16 juillet à Toronto contre les Argonauts

23 juillet contre les Argonauts

29 juillet contre les Lions de la Colombie-Britannique

14 août à Edmonton contre les Elks

19 août contre les Lions de la Colombie-Britannique

26 août à Vancouver contre les Lions

4 septembre contre les Blue Bombers de Winnipeg

10 septembre à Winnipeg contre les Blue Bombers

16 septembre contre les Elks d’Edmonton

30 septembre à Winnipeg contre les Blue Bombers

7 octobre à Hamilton contre les Tiger-Cats

22 octobre contre les Stampeders de Calgary

29 septembre à Calgary contre les Stampeders

Les Roughriders de la Saskatchewan compléteront leur saison en affrontant les Stampeders de Calgary à deux reprises les 22 et 29 octobre.

Le match de la Coupe Grey 2022 sera disputé sur le terrain du stade Mosaic le 20 novembre à 16 h heure locale.