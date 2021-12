Tom Holland enfile le costume de Spider-Man pour une 3e fois

Fort d’un score de 95 % de la part des critiques et de 99 % de la part du public sur le site de référence Rotten Tomatoes, le film a déjà généré 114,2 millions de dollars américains (147 millions de dollars canadiens) à l’international avant même sa sortie officielle, selon Deadline. D’après certaines projections, il pourrait récolter entre 130 et 150 millions de dollars américains lors de sa première fin de semaine, selon ce qu'affirme le magazine Variety.

La véritable identité de Spider-Man dévoilée au grand jour

Dans ce 8e long métrage centré sur le superhéros, on retrouve Spider-Man alors que son identité a été dévoilée après les événements liés à l’affrontement avec Mystério, interprété par Jake Gyllenhaal dans Spider-Man: Far from Home (2019).

Recherché par le gouvernement pour le meurtre du vilain, Peter Parker demande au Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) de lancer un sort pour que les gens oublient que c’est lui qui se cache derrière le masque de Spider-Man; une action qui a pour conséquence de plonger les protagonistes dans le multivers, un ensemble d’univers alternatifs dont ils et elles ne savent rien.

Les premières impressions du film jusqu’ici sont assez positives dans les médias américains et canadiens. Le Globe and Mail parle d’un film ridiculement plaisant , alors que CNN décrit No Way Home comme un plaisir décomplexé conçu pour le grand écran . De son côté, le Washington Post a placé ce dernier opus en deuxième position dans un palmarès des films de Spider-Man, juste après le film d’animation Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018).

Selon Eli Glasner, de CBC, Jon Watts et son équipe ont réussi à présenter un héros qui se rapproche plus de ce que ses créateurs Stan Lee et Steve Ditko avaient imaginé à l’origine .

Willem Dafoe de retour dans le rôle de Green Goblin

Dans No Way Home, Spider-Man fait face à la plus grande bande de vilains jamais vue dans un film de la saga, avec des personnages tirés du multivers de Marvel, comme Electro (Jamie Foxx), Doctor Octopus (Alfred Molina), Sandman (Thomas Haden Church) et The Lizard (Rhys Ifans).

On retrouve également le Green Goblin, interprété par Willem Dafoe. L’acteur de 66 ans a d’ailleurs accepté le rôle, qu’il avait joué dans Spider-Man en 2002, à une seule condition, celle de faire ses propres cascades.

Faire ces trucs physiques était important pour moi. En fait, la première chose que j’ai dite à Jon [Watts] et [la productrice] Amy [Pascal], lorsqu’on m’a présenté le projet, c’était que je ne voulais pas simplement faire une apparition éclair ou brièvement être dans des gros plans, je voulais être dans l’action , a-t-il affirmé dans une entrevue avec le site Mulderville plus tôt cette semaine.

Tom Holland déjà embauché pour une autre trilogie

Le film met également en vedette Zendaya, Jon Favreau, Marisa Tomei, Hannibal Buress, Jacob Batalon, J.K. Simmons et plusieurs autres. Après Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui ont tous deux interprété l'homme-araignée par le passé, Tom Holland semble bien en selle pour garder son rôle après No Way Home.

En effet, la productrice de la dernière trilogie, Amy Pascal, qui travaille pour Sony, a annoncé récemment que l’acteur serait de retour.