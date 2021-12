Réfugiés afghans : les associations canadiennes n’ont vu que le haut de l’iceberg

À Calgary, 305 Afghans commencent une nouvelle vie. La métropole albertaine pourrait en accueillir 5000 d’ici un an.

On a eu du travail cette année, mais l’année prochaine sera encore plus remplie , estime Sally Zhao, directrice générale de l'organisme calgarien Immigration Education Society, un groupe sans but lucratif aidant les immigrants à apprendre l’anglais et à se former à un métier.

Nous sommes prêts à les aider. La priorité, c’est de leur trouver un logement, puis de leur apprendre la langue , dit-elle.

Un niveau d’anglais insuffisant

Début décembre, un avion transportant plus de 50 familles afghanes a atterri à Calgary, dit Hyder Hassan, président d'Immigrant Services Calgary. L’association de référence dans le sud de l’Alberta lance un appel aux dons pour faire face à la demande future.

Nous avons besoin de plus d’employés [...] Pour la première fois, nous avons une liste d’attente. Les [nouveaux arrivants] doivent attendre six semaines avant de pouvoir se faire aider par notre personnel , explique Hyder Hassan.

En date du 8 décembre, 5485 réfugiés afghans ont été accueillis au Canada sur les 40 000 prévus par le gouvernement de Justin Trudeau. Photo : Getty Images / Chip Somodevilla

Une fois arrivés à l’aéroport, les réfugiés afghans doivent passer plusieurs semaines dans un hôtel. Ils y reçoivent la visite d’un travailleur social qui évalue leur niveau en anglais et leurs besoins pour faciliter leur intégration.

À ce jour, 164 réfugiés afghans ont été évalués par Immigrant Services Calgary. Nous nous attendions à voir de meilleurs résultats à leurs examens linguistiques, puisque beaucoup ont aidé l’armée canadienne pendant la guerre, mais 80 % d’entre eux étaient incapables d’avoir une conversation [dans cette langue] , s’étonne Hyder Hassan.

Un apport pour l’économie

Le but de ces associations est d’aider les immigrants à acquérir suffisamment d'aisance en anglais pour vivre de façon autonome au bout de 12 mois, et ainsi prendre part à l’économie locale.

Si nous arrivons à établir 1000 immigrants et réfugiés, c'est-à-dire avec une école pour les enfants, un travail pour les parents et un toit sous lequel vivre, ils contribuent à hauteur de 20 millions $ à travers les impôts , estime Hayden Hassan.

Tous ces dossiers à traiter sont une bonne nouvelle pour le président d'Immigrant Services Calgary. Il préfère que ces réfugiés soient en contact avec des associations que livrés à eux-mêmes dans un pays où ils ne connaissent personne.

Nous pouvons, par exemple, aider une mère à trouver une garderie pour ses enfants , décrypte Hayden Hassan. Elle aura ainsi le temps pour se former ici comme enseignante, un métier qu’elle faisait déjà en Afghanistan .

Une main-d'œuvre qui pourrait s’avérer utile pour la reprise post-pandémique. Selon un rapport de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés de 2019, les réfugiés prospèrent et rejoignent la classe moyenne canadienne dans les cinq ans suivant leur arrivée.