Le premier budget de l’administration Marchand adopté sans Québec 21

On est très heureux de ce qui est proposé aux citoyens dans un contexte évidemment duquel on devait tenir compte. C'est un budget de collaboration. On a entendu le message. Faire de la politique autrement, ça se peut. On peut travailler malgré nos provenances , indiqué le maire à la sorti d'un conseil extraordinaire présenté en visioconférence.

Seule ombre au tableau : les élus de Québec 21 se sont opposés au budget, tout comme l'ancien conseiller du parti devenu indépendant, Stevens Mélançon.

Ils ont tout à fait le droit. On a vraiment mis les efforts de collaboration. Ils les ont mis aussi. À partir de là, leur vote, ça leur appartient. À eux de l'expliquer , croit Bruno Marchand.

Libre choix

Le maire indique avoir ajouté des demandes de Québec 21 dans le budget adopté. J'aurais souhaité qu'ils soient favorables. C'est leur décision. Bruno Marchand dit ne pas regretter d'avoir ajouté leurs demandes. Je ne regrette pas d'avoir travaillé avec eux et je vais continuer de travailler avec eux.

Un membre de l'exécutif, Jean-François Gosselin, fait partie des dissidents. On n’est pas plus en chicane qu'on l'était , explique le maire, sans rancune, qui rappelle que M. Gosselin ne participe qu'aux décisions en lien avec les loisirs et les sports et qu'il est libre de se prononcer comme il l'entend pour le reste.

Jackie Smith, chef de Transition Québec, a laissé entendre que le maire l'avait peu consultée avant l'adoption du budget. Bruno Marchand se défend en disant qu'il a aussi ajouté des demandes de Transition Québec dans son budget.

Québec 21 se défend

La hausse des dépenses et l'instauration d'un crédit de taxe pour le non résidentiel expliquent en partie la décision de Québec 21 de ne pas voter en faveur du budget.

Pour le crédit de taxe pour les commerçants, seuls 20 % des contribuables non résidentiels seront touchés, ce qui représente une fausse bonne idée selon le parti.

Le chef de Québec 21, Éric Ralph Mercier Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Nous croyons toujours que notre proposition de gel de taxes aurait été plus appropriée. Le crédit de taxes nous apparaît comme une mesure inéquitable , explique le chef de Québec 21, Éric Ralph Mercier.