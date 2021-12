Le variant Omicron incite la Colombie-Britannique à adopter de nouvelles restrictions

Les autorités sanitaires de la province observent une résurgence d’infections causées par le SRAS-CoV-2 et craignent que la récente augmentation du nombre de cas qui touche l'ensemble du pays fasse déborder les hôpitaux.

Nous devons prendre ces mesures avant de comprendre tout l'impact qu'aura le variant Omicron en Colombie-Britannique , explique la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry.

Il est impératif que les gens suivent les nouveaux ordres de santé publique dans leur façon de célébrer.

« Le variant Omicron remplace le variant Delta dans le monde entier et il est plus transmissible. Nous verrons plus de cas. [...] Nous devons ralentir la propagation. »