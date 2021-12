La vaccination va s’intensifier dans la région après les Fêtes

Probablement que si on avait pas eu la vaccination, probablement que nos hôpitaux seraient déjà plein de cas de COVID. Donc, le vaccin a réussi avec le premier variant et le variant Delta. Il faut continuer à croire au vaccin parce qu’à date, le vaccin nous a démontré qu’il nous a vraiment aidés à passer au travers , croit le directeur.

Marc Thibeault n’a pas été surpris par les annonces gouvernementales.

On voyait un peu ce qui se passait ailleurs sur la planète et surtout avec nos voisins de l’Ontario. Déjà, on avait rencontré nos gestionnaires, on s’était mobilisés en attendant des annonces éventuelles , a-t-il partagé en entrevue avec le chef d’antenne de Radio-Canada, Jean-François Coulombe.

Vaccination

La campagne de vaccination s’accentue auprès des enfants de 5 à 11 ans tout comme des personnes de plus de 60 ans. Marc Thibeault s’attend à ce que la troisième dose soit aussi recommandée aux personnes de moins de 60 ans.

On a augmenté de 25 % notre capacité d’ici le 1er janvier, mais après janvier on va doubler notre capacité et on va maintenir ça pendant plusieurs mois, indique Marc Tibeault, ajoutant souhaiter que le vaccin soit accessible partout dans le monde pour éviter la propagation. Oui, si la planète [entière] n’a pas accès au vaccin, bien le variant va continuer et on sera sujet à recevoir encore des personnes de l’extérieur qui vont nous transmettre la même chose.

Avec les informations de Jean-François Coulombe