Des peines de plus en plus contestées

De plus en plus de voix s'élèvent contre les peines minimales obligatoires comprises dans le Code criminel canadien. Deux hommes coupables d'un vol à mains armées à Rivière-du-Loup sont les derniers à remettre en cause cette façon de faire.

En janvier 2019, Maxim Roy, son complice Yohan Sylvain-Bourgelas et un jeune mineur commettent un vol à main armé dans un dépanneur de Rivière-du-Loup. Pendant que Maxim Roy entre dans le dépanneur avec une arme à feu pour exiger l'argent se trouvant dans le tiroir-caisse, les deux complices se retrouvent à l'extérieur de l'édifice.

En janvier 2020, Maxim Roy et Yohan Sylvain-Bourgelas plaident coupables à une accusation de vol à main armée. Le tout entraîne automatiquement une peine minimale obligatoire de quatre ans de détention.

En novembre dernier, les deux hommes portent leur cause en appel. Leurs avocats plaident que cette peine minimale est disproportionnée.

Maxim Roy lors d'une comparution au palais de justice de Rivière-du-Loup.

L'avocate Caroline Gravel représente Yohan Sylvain-Bourgelas. Elle souligne que même si son client n'a jamais mis les pieds dans le dépanneur lors du vol, le juge se doit de lui imposer la même peine que celui qui a braqué une arme sur le commis.

« Nous voulons qu'il puisse bénéficier d'une peine adaptée à sa situation et qui reflète son propre dossier. » — Une citation de Caroline Gravel, avocate de Yohan Sylvain-Bourgelas

Le dossier des deux jeunes hommes n'est pas unique au Canada. De plus en plus de causes sont portées en appel. Au mois de mars, les juges de la Cour Suprême du Canada devront se pencher sur une cause de vol à main armée dans des dépanneurs en Alberta. Encore là, les accusés et leurs avocats dénoncent les peines minimales obligatoires.

Ce type de peine est également dans le collimateur du ministre de la Justice du Canada David Lametti. Il a déposé, le 7 décembre dernier, un projet de loi visant à abroger certaines peines minimales obligatoires. Les infractions touchées par ce projet de loi seraient en lien avec les drogues et certains crimes avec armes à feu.

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti.

Ce genre de peine demeurerait possible pour des accusations de conduites avec facultés affaiblies, pour des infractions sexuelles ou pour des infractions graves liées aux armes à feu.

Selon Julie Desrosiers, professeure titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval, ce changement légal permettrait de redonner plus de pouvoirs aux juges.

« Un juge pourrait ainsi prendre en considération toutes les subtilités d'une cause et imposer une peine qui est méritée dans les circonstances. » — Une citation de Julie Desrosiers, professeure titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval

Dans le dossier de Yohan Sylvain-Bourgelas et Maxim Roy, ils demeurent en liberté sous de nombreuses conditions jusqu'à l'audition de leurs appels. Cette audition devrait avoir lieu au printemps.