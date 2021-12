Thiéboudienne et soupe au giraumon inscrits au patrimoine immatériel de l’humanité

L'UNESCO inscrit le thiéboudienne du Sénégal et la soupe au giraumon d’Haïti dite « soupe de l’indépendance » sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité nécessitant une sauvegarde urgente. Une nouvelle qui réjouit des Franco-Ontariens d’origine sénégalaise et haïtienne.

Fierté sénégalaise

Le thiéboudienne est un plat à base de riz aux tomates, de légumes et de fruits de mer, originaire de l’île de Saint-Louis au Sénégal. Il fait la fierté des membres de la communauté sénégalaise. Cette nouvelle apporte la joie non seulement aux Sénégalais, mais aussi aux Africains en général, à tous ceux qui ont déjà goûté le thiéboudienne , souligne Khadidiatou Ndiaye, présidente de l’Association des Sénégalais de l’Ontario.

C’est une grande fierté. C’est un honneur quand on présente un plat de thiéboudienne , affirme pour sa part Jean-Marc Ngom, résident de Toronto, d'origine sénégalaise.

Il explique qu’au Sénégal, ce plat est mangé régulièrement, mais à Toronto, il faut souvent faire appel à des traiteurs privés. Sa rareté sur le marché de la Ville Reine l’a d’ailleurs poussé à apprendre la manière dont on le cuisine. Traditionnellement, la recette se transmet de mère en fille.

Les membres de la famille de Khadidiatou Ndiaye se rassemblent pour déguster du thiéboudienne. Photo : Khadidiatou Ndiaye

Un repas lié à certains codes culturels

Déposé dans un grand bol, le riz est couronné au centre de légumes, de poisson et de fruits de mer. Mme Ndiaye explique qu’il s’agit d’un plat rassembleur. Nous ne le mangeons pas individuellement.

Mme Ndiaye s’occupe de distribuer des portions aux enfants. Photo : Khadidiatou Ndiaye

Le thiéboudienne se déguste assis à même le sol , ajoute pour sa part Jean-Marc Ngom.

Mme Ndiaye indique par ailleurs que les enfants doivent tenir le bol avec la main gauche et manger avec la main droite. Chacun doit manger devant lui, pas au milieu ni à côté, chez l’autre. Il n’y a que la maman qui est censée partager les légumes et le poisson . Des codes qui peuvent enseigner le sens du partage, la générosité et le respect de l’autorité aux plus jeunes.

« Le thiéboudienne éduque. Le thiéboudienne rassemble. » — Une citation de Khadidiatou Ndiaye, présidente de l’Association des Sénégalais de l’Ontario

Même son de cloche du côté de Maryamou Dieye, Torontoise d'origine sénégalaise. Elle raconte que des parents profitent souvent de la dégustation du thiéboudienne pour faire de l’éducation nutritionnelle avec leurs enfants, dans une ambiance de jeu.

Si tu veux avoir un très beau teint, ça, c’est la courge. Si tu veux être fort, c’est le manioc, etc. Ils vont goûter à tous les légumes , dit-elle. Ils vont, de façon symbolique et inconsciente, intégrer la consommation des légumes dans leurs habitudes , croit-elle.

Maryamou Dieye est née à Thiès, à l'est de la capitale du Sénégal, Dakar. Elle compte préparer du thiéboudienne pour le temps des Fêtes. Photo : Maryamou Dieye

Vantant le côté nutritif du plat, elle souligne tout de même que l’achat des ingrédients peut faire grimper la facture d’épicerie. Il faut que les ingrédients soient frais , dit-elle en nommant une liste de légumes tels que la carotte, le chou, la courge, etc. Concernant les fruits de mer, elle précise qu’il faut du poisson de grande qualité tel que la morue, le capitaine, etc.

Elle explique que quand ces poissons ont commencé à être rares au Sénégal, d’autres, comme la daurade, ont commencé, à être utilisés dans la préparation.

La soupe au giraumon, fierté haïtienne et symbole de liberté

Surnommée soupe de l’indépendance , la soup joumou en créole est faite à base de giraumon, une plante de la famille des cucurbitacées. Elle fait la fierté des Haïtiens qui la dégustent traditionnellement le 1er janvier.

Dave Champagne raconte qu'à l’origine cette soupe était réservée aux propriétaires d’esclaves. Il ajoute que les Haïtiens se sont approprié la soupe lorsqu’ils ont obtenu leur indépendance de la France. Photo : Dave Champagne

Le premier janvier, c’est notre déjeuner, notre lunch. On la consomme toute la journée , raconte Maudeline Siméon, résidente de Mississauga d’origine haïtienne.

Mme Siméon accueille favorablement l’inscription de la soupe au giraumon au patrimoine immatériel de l’humanité.

Vu les circonstances actuelles du pays [Haïti] au moins, on est sur la carte pour une bonne nouvelle , dit-elle.

Elle ajoute que cette soupe rassemble les Haïtiens. Même si tout le monde prépare la soupe, on la partage encore entre nous.

Pour Dave Champagne, d’origine haïtienne et résident d'Oshawa, c’est une reconnaissance plus que méritée. C’est pas seulement une soupe; ça nous rappelle qu’on a brisé les chaînes de l’esclavage.

Dave Champagne croit que cette soupe est un héritage que les Haïtiens partagent avec la communauté noire en général.