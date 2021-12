À vos skis, la station du Mont Ti-Basse ouvre officiellement samedi

Initialement, le Mont Ti-Basse devait ouvrir le 10 décembre dernier, mais un bris dans le système d'alimentation d'eau qui a retardé la production de neige a repoussé l'ouverture au 17 décembre, puis au 18 décembre.

On a encore reporté l'ouverture à cause des conditions météorologiques, en raison du redoux , explique le directeur de la station, Patrick Pelletier.

Patrick Pelletier, directeur de la station de ski Ti-Basse (archives) Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

C'est donc à compter de 9 h, samedi, que les amateurs de sports de glisse pourront profiter des trois premières pistes ouvertes et de la pente-école.

Toute l’équipe est super enthousiaste de commencer cette saison. On a travaillé tout l’été et tout l’automne pour en arriver à ce moment. On le ressent aussi chez les gens qui nous abordent pour nous poser des questions sur l’ouverture et les pistes qui seront ouvertes , souligne M. Pelletier.

« L’engouement est très palpable. » — Une citation de Patrick Pelletier, directeur de la station de ski du Mont Ti-Basse

Il estime qu'avec les conditions météorologiques prévues, le domaine skiable sera idéal pour débuter la saison.

La journée devrait être exceptionnelle, demain pour l’ouverture, si Dame Nature est encore de notre côté. L'ambiance devrait être très festive. On s'attend à beaucoup de sourires. J’ai l’impression qu’on va voir des gens heureux , lance Patrick Pelletier.

Il s'attend également à un fort achalandage en raison de ces conditions gagnantes.

La station de ski du MontTi-Basse compte 16 pistes divisées sur deux montagnes, dont 9 éclairées (archives). Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Il ajoute, par le fait même, que le personnel veillera au respect des mesures sanitaires émises par la santé publique régionale.

L’équipe est bien rodée, on est bien équipé et on est bien accompagné là-dedans. On est confiant de pouvoir s’adapter aux différentes mesures et aux changements qu’on risque de connaître au cours des prochaines semaines , mentionne-t-il.

La clientèle devra entre présenter un passeport vaccinal pour l'utilisation des remontées mécaniques ainsi que pour l’accès à certains services dans le chalet, tels que le restaurant, le bar et la cafétéria.

Un achalandage important

La Côte-Nord compte deux stations de ski, soit le Mont Ti-Basse, à Baie-Comeau, et Gallix, à Sept-Îles.

Cependant, en raison de l'affaissement de son unique remonte-pente en septembre, la station Gallix misera cette année sur le ski hors-piste, les glissades sur tube et les sentiers de raquette et de motoneige. Ce faisant, seule la station du Mont Ti-Basse pourra offrir du ski alpin à ses amateurs nord-côtiers.

L'ouverture officielle de la station Gallix est prévue le 19décembre (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

On appréhende une clientèle en provenance de Sept-Îles. On sait que durant la prévente de nos abonnements, il y a beaucoup de clients de la Municipalité régionale de comté MRC des Sept-Rivières qui ont communiqué avec nous. On s’est affiché comme étant les amis de Gallix depuis bien longtemps, donc j’ose espérer que les gens vont venir nous rencontrer en raison des circonstances un peu tristes de la station de Sept-Îles , soutient Patrick Pelletier.

La station de ski du Mont Ti-Basse a par ailleurs décidé de maintenir les rabais intersaisons qui offrent des réductions sur les billets journaliers pour les personnes possédant un abonnement saisonnier, avec la station Gallix.