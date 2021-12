La maison de Théophile Brunelle à Lafontaine sera démolie

Le conseil municipal entend toutefois commémorer l'édifice avant sa démolition.

Théophile Brunelle, un personnage important, est connu comme celui qui aurait tué le loup qui terrorisait Lafontaine au siècle dernier.

Nadine Lalonde est une bénévole pour le Festival du Loup et pour l'organisme La Meute culturelle de Lafontaine. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

C’est décevant, car avec les correspondances qu’ils [ les conseillers municipaux ] avaient dans leurs bureaux, ils auraient pu discuter plus longuement des options qui avaient été proposées , déclare Nadine Lalonde, bénévole pour le Festival du loup et l’organisme La meute culturelle de Lafontaine.

Le Réseau du patrimoine franco-ontarien (Réseau du patrimoine franco-ontarien RPFO ) avait demandé à la municipalité de procéder à la désignation de la maison, au lieu de la démolir comme le demandait son propriétaire.

« La désignation aurait été un pas dans la direction voulue, quoique ça aurait engendré des coûts assez élevés parce que la maison est en très mauvais état. » — Une citation de Nadine Lalonde

C’est aussi la déception au Réseau du patrimoine franco-ontarien (Réseau du patrimoine franco-ontarien RPFO ).

Diego Elizondo, agent de projet du Réseau du patrimoine franco-ontarien, (RPFO) Photo : Fournie par Diego Elizondo

Les membres du comité du patrimoine religieux et bâti franco-ontarien du Réseau du patrimoine franco-ontarien RPFO ont réagi avec beaucoup de déception après cette décision de ne pas respecter le souhait de la communauté francophone.

À lire aussi : Des Franco-Ontariens se mobilisent pour sauver une maison patrimoniale à Lafontaine

Diego Elizondo, agent de projet au Réseau du patrimoine franco-ontarien RPFO pense que la lutte menée par les francophones n’a pas été vaine. Il y a, je pense, une petite prise de conscience de l’importance que la maison de Théophile Brunelle a pour la communauté francophone, même si le permis de démolition a été accordé et la décision est prise.

L’agent de projet au Réseau du patrimoine franco-ontarien RPFO note une légère souplesse de la part du conseil municipal de Tiny. Lorsqu'on relit la résolution par exemple, on demande au propriétaire de ne pas précipiter la démolition et d'attendre qu’une commémoration soit organisée avant de procéder à cette démolition .

Le Réseau du patrimoine franco-ontarien RPFO et La meute culturelle de Lafontaine insistent pour que la maison de Théophile Brunelle serve d’exemple dans la défense d’autres éléments du patrimoine francophone à Tiny.

« Même s'il est peut-être trop tard pour cette maison-là, [il faut] au moins saisir la balle au bond, profiter de l'attention qui est portée sur les enjeux patrimoniaux et procéder à la désignation d’autres bâtiments pour éviter qu’une telle perte se produise à nouveau. » — Une citation de Diego Elizondo