La COVID-19 gagne du terrain à Mashteuiatsh

En début de semaine, deux éclosions ont forcé la fermeture de l’école primaire Amishk. Une autre éclosion a été constatée dans le service de garde. Les deux endroits ont été fermés jusqu’au 5 janvier. Une éclosion a plus récemment été observée au Domaine Kateri, qui loge des résidents de 50 ans et plus.

Pour nous, c’est préoccupant, car on a une clientèle un peu plus vulnérable [à cet endroit] , a confié le chef Gilbert Dominique, en entrevue avec le chef d’antenne de Radio-Canada, Jean-François Coulombe.

Il rappelle à la population l’importance de subir des tests de dépistage.

On rappelle à nos gens que s’ils ont des symptômes, le plus bel outil pour contrer ça c’est rapidement d’aller se faire détecter. Bien sûr que l’on fait la promotion du vaccin. Beaucoup de nos jeunes ont été vaccinés au cours des derniers jours , a-t-il soutenu Gilbert Dominique.

Le chef du conseil de bande de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique Photo : Capture d'écran

Pour le moment, le chef n’envisage pas imposer de règles plus contraignantes que celles annoncées jeudi en soirée, par le gouvernement.

On suit la situation de près. Il n’y a pas d’inquiétude si on veut. C’est quand même assez bien résorbé. On a pris des actions en mesure préventive, comme la fermeture de l’école. [...] On va voir au cours des deux ou trois prochaines semaines comment la pandémie va se comporter. S’Il faut prendre d’autres actions, nous on va l’analyser de façon très rigoureuse et il y aura d’autres actions qui pourront être prises en temps et lieu , conclut-il.

Avec les informations de Jean-François Coulombe.