Une enseignante du Manitoba accusée d’infractions sexuelles sur un ancien élève

Le Service de police de Winnipeg dépose des accusations contre une enseignante pour une série d’infractions sexuelles qui auraient été commises entre 2015 et 2018, alors qu’elle travaillait à la Division scolaire Rivière Seine.

L’enseignante, maintenant âgée de 36 ans, est accusée d’agression sexuelle, d’exploitation sexuelle, de contacts sexuels et de deux chefs d’accusation de leurre, soit un de leurre d’une personne de moins de 18 ans et un de leurre d’une personne de moins de 16 ans.

La victime présumée avait à l’époque 15 ans, rapporte la police dans un communiqué de presse publié vendredi.

Puisque la victime était d’âge mineur au moment des faits, une ordonnance de non-publication interdit d'identifier l’accusée et l’école où se seraient déroulés les faits.

L’élève, maintenant âgé de 22 ans, a intenté une poursuite judiciaire en février 2021 contre l’enseignante et la Division scolaire Rivière Seine, qui l’employait. Son action en justice vise à obtenir plus de 400 000 $ de dommages et intérêts pour l' avoir empêché de vivre des expériences , a-t-il raconté à CBC en décembre.

Dans sa déclaration de défense, l’enseignante admet avoir eu des relations sexuelles avec l’élève en raison de menaces de violence et d’extorsion .

Elle affirme qu’elle n’a pas consenti à la relation sexuelle et que la relation s’apparente à un viol , selon le document juridique.

L'accusée a déposé une demande compensatoire contre l’élève pour dommages, distribution d’images intimes et voies de fait.

Avec les informations de Vera-Lynn Kubinec