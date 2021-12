Les Territoires du Nord-Ouest modifient leurs règles pour l’auto-isolement

Les autorités ténoises ont annoncé la mise en place d’un nouvel arrêté de santé publique qui prévoit plus de liberté pour les enfants qui reviennent d’un voyage et qui vise à mieux protéger les populations vulnérables.

Selon la médecin hygiéniste en chef du territoire, Kami Kandola, le nouveau règlement ne changera pas tant que l’on n’en sait pas plus sur les effets du variant Omicron sur le système de santé du pays. Cela devrait prendre entre deux et trois semaines pour voir ces effets , a-t-elle précisé lors d’une conférence de presse.

Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut sont les deux seuls territoires ou provinces du pays où ce variant n’a pas été détecté à ce jour. Il faut cependant s’attendre à son arrivée, estime la Dre Kandola.

Le nouvel ordre de santé publique, qui entre en vigueur vendredi, vise notamment à faciliter la vie des familles qui voyagent avec des enfants.

Les enfants de moins de 12 ans partiellement vaccinés n’ont pas à s'isoler s’ils reviennent entre 14 jours et huit semaines après leur première injection. Ils devront subir un test de dépistage aux jours 1 et 8 suivants leur retour.

De plus, si la mère d’un bébé né en dehors du territoire est complètement vaccinée, de retour sur le territoire, la famille n’aura pas non à s’isoler, dans la mesure où le retour s’effectue lorsque le bébé est âgé de 0 à 6 mois.

Dorénavant, les règles d’auto-isolement seront basées sur le statut de vaccination du voyageur au lieu du statut de vaccination de la personne la moins vaccinée du foyer. Ainsi, dès vendredi, les familles des Ténois qui reviennent d’un voyage n’auront plus à s'isoler.

Les personnes complètement vaccinées âgées de 12 ans et plus qui reviennent au territoire pour des raisons essentielles n’ont pas à s’isoler, mais doivent se faire tester aux jours 1 et 8 suivants leur retour si elles se rendent dans de petites communautés, si elles sont en contact avec des populations vulnérables ou si elles vont dans des espaces de rassemblement fermés, comme les refuges.

Les personnes non vaccinées qui reviennent au territoire peuvent réduire leur période d’isolement à 8 jours si elles reçoivent un résultat négatif à un test effectué par un prestataire de soins de santé au huitième jour de leur période d’isolation.

Pas de reprise en vue pour le tourisme

La ministre territoriale de la Santé et des Services sociaux, Julie Green, note que la réouverture des Territoires du Nord-Ouest au tourisme n’est pas pour tout de suite, même si elle est inscrite dans le plan de réouverture du territoire.

On a vraiment espéré pouvoir offrir des conseils sur l’assouplissement des règles de voyage de loisir cette semaine. Malheureusement, le variant Omicron se répand si rapidement que nous devons revoir notre calendrier , explique la ministre.

Au territoire, les voyages non essentiels ne sont toujours pas autorisés depuis le début de la pandémie.

Les voyages internationaux présentent aussi plus de risques. Les résidents complètement vaccinés qui reviennent d’un voyage à l’étranger devront se faire tester aux jours 1 et 8 suivants leur retour s’ils se rendent aux Territoires du Nord-Ouest dans les 10 jours qui suivent leur retour au Canada.

La ministre de la Santé et la médecin hygiéniste en chef répètent que, même si le vaccin montre un peu moins d’efficacité contre le variant Omicron, il reste la meilleure arme pour combattre la pandémie.