Trois grandes bannières des Pieds-Noirs installées à l’hôtel de ville de Calgary

Trois nouvelles grandes bannières des Pieds-Noirs ont été installées à l'hôtel de ville de Calgary jeudi. Les œuvres représentent le passé, le présent et l'avenir et ont été créées par Kalum Teke Dan, un artiste local.

Il s’agit des premières d’une série d'œuvres autochtones que la Ville va commander.

Cela fait trois ans que ce projet est en cours et il se concrétise enfin, j'en suis très heureux , lance Kalum Teke Dan.

Kalum Teke Dan devant une de ses bannières. Photo : Radio-Canada / Mike Symington

L'artiste a travaillé dans son studio maison et a dû se procurer un chevalet fait sur mesure pour créer les bannières.

Il y a beaucoup de couches et d'enduits. J'aime travailler de manière plus bidimensionnelle et tridimensionnelle. Il faut donc un peu de temps pour développer cela , explique-t-il.

Les bannières colorées de Dan sont difficiles à manquer. Chacune mesure 9 mètres de long et 1,5 mètre de large, et représente la vision de Kalum Teke Dan et du peuple pied-noir du passé, du présent et de l'avenir.

Je veux que tout le monde les regarde et soit fier, et qu'il soit fier de l'endroit où il se trouve , dit-il.

« Nous sommes sur le territoire des pieds-noirs et c'est tout ce que cela représente. Nous essayons de montrer ce que nous sommes. Nous sommes un peuple très fier. » — Une citation de Kalum Teke Dan, artiste

Jessica McMann, la conservatrice autochtone du programme d'art public de la Ville, affirme que davantage d'œuvres d'art autochtones seront commandées, et que l'hôtel de ville est un endroit idéal pour commencer à présenter ces œuvres.

« L'importance de cet emplacement tient au fait qu'il s'agit d'un lieu de gouvernance et que de nombreux nouveaux arrivants entrent également dans ce bâtiment », dit-elle.

« Il est très important que tous soient témoins d'œuvres d'art autochtones dans ce lieu. De plus, c'est un pas vers la réconciliation pour tout le monde, les personnes qui travaillent dans le bâtiment, mais aussi tous les Calgariens qui viennent visiter cet espace », ajoute-t-elle.

Les bannières seront en place pendant deux ans.

Avec les informations de Scott Dippel