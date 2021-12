Terre-Neuve-et-Labrador signale 46 nouveaux cas de COVID-19

Terre-Neuve-et-Labrador signale 46 nouvelles infections à la COVID-19 vendredi et annonce que l’intervalle entre la deuxième dose du vaccin et la dose de rappel sera réduit à 22 semaines. Ainsi, 265 000 personnes pourront recevoir une troisième dose d’ici la fin du mois.

Parmi les nouveaux cas annoncés par la santé publique, 11 ont été recensés dans la zone de l’Est, 4 dans la zone du Centre et 31 dans la zone de l’Ouest.

Le bilan actuel de Terre-Neuve-et-Labrador s’élève à 76 cas actifs.

Mercredi, la province rapportait son premier cas du variant Omicron.

Vendredi, la médecin hygiéniste en chef, la Dre Janice Fitzgerald, confirme que d’autres cas présumés du variant ont été détectés dans les zones de l’Est et du Centre. Les autorités attendent la confirmation de ces cas du variant par le personnel en laboratoire.

De nouvelles restrictions

En plus des restrictions annoncées plus tôt cette semaine, la santé publique ajoute d’autres mesures vendredi.

Une personne ayant eu des contacts étroits avec un cas confirmé au virus devra maintenant s’isoler pendant sept jours, même si elle est doublement vaccinée. Les autorités indiquent que cette mesure est temporaire.

De plus, les équipes de sport amateur et d’activités récréatives ne pourront pas se déplacer dans d’autres zones à compter de samedi à minuit. Les tournois sont également interdits. Les équipes peuvent continuer de pratiquer leur sport avec les autres équipes d’une même région.

À compter de lundi, plusieurs établissements devront réduire leur capacité.

Les rassemblements pour les mariages et les funérailles seront limités à 50 % si les gens utilisent le passeport vaccinal et à 25 % dans le cas contraire.

Les restaurants devront réduire leur capacité à 75 % et respecter la distanciation.

La capacité des bars sera réduite à 50 % en respectant la distanciation.

La capacité des centres de divertissement, des salles d'entraînement, des arénas, des salles de spectacles et des cinémas passera aussi à 50 %.

Les rassemblements privés sont toujours limités à 25 personnes.

Les étudiants postsecondaires entrant dans la province devront désormais passer un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR dès leur arrivée. Cette nouvelle mesure a aussi été annoncée mercredi, en plus des tests rapides obligatoires pour tous les voyageurs entrant à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le premier ministre de T.-N.-L. Andrew Furey (archives). Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

Ce n’est pas un confinement , dit le premier ministre. Andrew Furey a avoué que les nouveaux chiffres n’étaient pas ceux qu’il voulait donner et qu’il aurait espéré que la situation soit bien différente de ce qu’elle est, à l’approche du temps des Fêtes.

Il croit cependant que le haut taux de vaccination de la population joue en faveur de sa province et il remercie les citoyens de s’être fait vacciner en si grand nombre.

En date de mercredi, 92 % des résidents âgés de 18 ans et plus ont reçu au moins deux doses du vaccin contre la COVID-19. Environ 52 % des enfants âgés entre 5 et 11 ans ont reçu une dose de vaccin.

Les écoles restent ouvertes

La Dre Fitzgerald confirme que pour le moment, les écoles resteront ouvertes comme prévu, jusqu’à mercredi. Les écoles devraient être les dernières touchées [par des mesures] en raison du bien-être des enfants , dit-elle.

Cependant, la médecin hygiéniste en chef précise qu’un congé scolaire hâtif ou prolongé pourrait survenir sans préavis, si la situation nécessite de telles mesures.

La majorité des employés gouvernementaux vaccinés

La date limite pour la vaccination obligatoire pour les employés gouvernementaux à Terre-Neuve-et-Labrador est vendredi.

Selon la province, 99,4 % des employés de la fonction publique ont reçu leurs deux doses du vaccin.

Dans le milieu scolaire, environ 98 % des employés sont doublement vaccinés.

Le ministre de la Santé, John Haggie, a confirmé qu’environ 97 % des employés du secteur de la santé sont vaccinés.

Les autorités se disent très satisfaites de ce haut taux de vaccination des employés de la fonction publique et ne prévoient pas d’interruption de service dans les milieux où des employés sont présentement en congé sans solde.