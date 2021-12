Le Yukon bat un record de demande en électricité

Avec des jours plus courts et des températures plus basses, l’hiver est l'une des périodes durant lesquelles la demande en électricité augmente au Yukon.

Si l’on ajoute l'augmentation de la population, il n’y a rien d’étonnant à voir des records battus, selon Andrew Hall, le président d’Énergie Yukon. Cela arrive souvent en décembre ou janvier , dit-il.

Selon lui, en vue de respecter les engagements inclus dans la lutte contre le changement climatique, les Yukonnais sont invités à se détourner des énergies fossiles et à opter pour un chauffage électrique, mais aussi à acheter des véhicules électriques, tout cela contribuant à cette augmentation dans la demande .

« Les nouvelles constructions sont majoritairement chauffées à l'électricité, alors nous pouvons nous attendre à une augmentation constante d’année en année. » — Une citation de Andrew Hall, président d’Énergie Yukon

En moyenne, 90 % de l'énergie électrique annuelle du Yukon provient de sources renouvelables , indique le fournisseur d’électricité. Or, lorsque la demande s’envole, l'entreprise doit avoir recours aux génératrices au gaz naturel liquéfié et à celles qui fonctionnent au diesel.

Toutefois, nous étions loin d’atteindre la capacité maximum que nous pouvons produire , précise Andrew Hall.

Énergie Yukon explique que, dans la planification de son système, elle prévoit un scénario dans lequel elle perd sa plus grande source d'énergie hydroélectrique, le barrage Aishihik, tout en étant capable de continuer d'assurer le service et de permettre que les lumières restent allumées .

Ce n’était pas une situation d’urgence, plutôt une observation

Énergie Yukon indique qu'elle a fait des plans en fonction d'une capacité maximale de 118 mégawatts, cette semaine, ce qui est donc largement supérieur au record établi.

Andrew Hall estime surtout que ce record permet de rappeler à la population yukonnaise qu'elle devrait contribuer à réduire la demande en électricité aux heures de pointe, soit le matin, entre 7 h et 9 h, et le soir, entre 17 h et 19 h.

Pour ce faire, Énergie Yukon donne l'exemple de plusieurs gestes simples : utiliser une minuterie pour le chauffe-moteur, baisser le thermostat du chauffage de 1 ou 2 degrés et attendre les heures creuses pour utiliser les gros appareils électroménagers.