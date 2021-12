Les modélisations dévoilées hier en Ontario illustrent une forte progression des cas. Qu'est-ce que ça montre, de votre point de vue de médecin spécialisé en maladies infectieuses?

Ça montre bien qu’on a un gros problème, qu’Omicron est en train de prendre le dessus. Nous voyons une augmentation assez vertigineuse du nombre de cas. Selon les données du Danemark et d’Afrique du Sud, les hospitalisations augmentent aussi un peu.

On ne sait pas si Omicron est moins sévère ou pas. Certains indices pourraient, on le souhaite en tout cas, nous dire qu’Omicron est moins sévère, mais il est encore trop tôt pour savoir.

Dans l'état actuel de nos connaissances, est-ce que les mesures sanitaires prises sont suffisantes?

Malheureusement, Omicron va trop vite. Noël est là, je pense qu’il était nécessaire de prendre ces mesures, mais on arrive un peu trop tard.

Ce n'est pas la faute du gouvernement, ou de quelqu’un en particulier, mais Omicron va trop vite. À partir du moment où l'on détecte les cas, il est déjà trop tard. Il aurait fallu réagir il y a deux mois, mais on ne pouvait pas savoir.

Santiago Perez Patrigeon est un médecin spécialisé dans les maladies infectieuses. Il enseigne à l'École de médecine de l'Université Queen's. Photo : Santiago Perez Patrigeon

Parmi les scénarios envisageables, que conseilleriez-vous pour juguler la progression virale?

C’est toujours un équilibre entre tout fermer complètement et éviter absolument tout contact entre personnes, mais cela entraîne des conséquences politiques, économiques, sociales, psychologiques.

Ce n'est pas facile, comme décision, à prendre. Il faut tolérer un certain nombre de cas pour permettre aux gens de continuer à vivre, à avoir un travail et payer un loyer.

Je dirais à la population qu’indépendamment de ce que dit le gouvernement, il faut être raisonnable et essayer pour ces prochains jours où l'on envisage de faire la fête, ne pas organiser de grande réunion.

« L’idéal, c’est de se réunir dans sa propre bulle. Si on ajoute une autre bulle, il faut vraiment être sûr que tout le monde est vacciné, avec une double ou triple dose. » — Une citation de Santiago Perez Patrigeon, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général de Kingston

Il faudrait aussi pouvoir faire son test rapide le jour même. Si votre rencontre a lieu le soir, faites le test dans l’après-midi, juste avant la réunion, pour être sûr de ne pas transmettre le virus.

Assiste-t-on à l'impuissance des gouvernements face à la crise provoquée par Omicron?

Ça arrive trop vite, Omicron a changé la donne et les informations changent vite. Il est vrai que les gouvernements prennent des décisions qu’on trouve trop lentes.

Si on dit que tout le monde doit rester chez soi, il faut en assumer les conséquences et peut-être qu’au final, ça n’arrangera rien non plus. Mais ce qu’on peut éviter, ce sont les grands rassemblements qui donnent une opportunité d’interagir et que le virus se répande.

Devrait-on aussi éviter les grands rassemblements dans les centres commerciaux où les gens font leurs achats avant Noël?

Je pense que là, le risque est difficile à évaluer. Ce n'est pas la même situation que dans un bar, un karaoké ou dans un concert, où les gens restent sans masque pendant 1 h ou 2 h.

Dans un centre commercial, même si on se déplace qu’il y a du monde, les gens portent un masque. Je pense que le risque est moindre. Évidemment, si à la caisse, 5000 personnes font la queue, peut-être que le risque augmente, mais il suffit de maintenir la distance.

« J’insiste, il faut se faire vacciner. Les mesures sanitaires s’ajoutent les unes aux autres et il faut toutes les suivre. Il ne faut pas avoir confiance en une seule. » — Une citation de Santiago Perez Patrigeon

J’ai déjà vu des gens qui s’embrassent, s’enlacent, avec un masque. Ça non, ça ne marche pas! Il faut vraiment ajouter les différentes couches de protection : se faire vacciner, avec deux ou trois doses, garder son masque, se laver les mains, ne pas se toucher la figure et ne pas se réunir à plusieurs, mais aussi faire des tests antigéniques souvent. Là, on pourra avoir un Noël en sécurité.