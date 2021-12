Le passeport vaccinal obligatoire dans les églises à compter de lundi

Certaines règles avaient été annoncés jeudi soir dans un document général publié au moment de la conférence de presse du premier ministre, François Legault. Des précisions ont cependant été transmises par la santé publique, comme celles qu'a publiées le diocèse de Chicoutimi dans un communiqué vendredi.

Ainsi, le passeport vaccinal sera désormais obligatoire pour les personnes de 13 ans et plus. Cependant, la carte d'identité ne sera pas demandée pour les personnes de 75 ans et plus.

Les fidèles devront rester assis et être masqués sauf s'ils ont à prendre la parole.

Pour les mariages et les funérailles, il y aura possibilité de tenir une cérémonie sans passeport vaccinal avec un maximum de 25 personnes.

Capacité réduite

Les églises ne pourront être remplies qu'à moitié et il sera interdit d'y accueillir plus de 250 personnes à la fois.

Une distance d'un mètre devra être observée entre les différentes cellules familiales.

Les chorales auront encore le droit de chanter, avec certaines conditions.

Les chorales peuvent chanter, elles sont déjà en place pour la plupart aussi. Elles ont également des règles évidemment. Elles peuvent chanter avec masque, à ce moment-là elles sont plus collées. Si elles ne chantent pas avec un masque, c'est une distance de deux mètres à ce moment-là qui leur est demandée à cause de tout ce qu'on connaît également , a expliqué le prêtre Jean Gagné, qui est le responsable des communications au diocèse de Chicoutimi.

Selon des informations de Catherine Gignac