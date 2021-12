Trois questions sur les élections au Chili

1. Qui sont les candidats?

José Antonio Kast, 55 ans, met l’accent sur la loi et l’ordre. Nostalgique de la dictature d’Augusto Pinochet, qui a gouverné le Chili entre 1974 et 1990 (et a fait plus de 40 000 victimes), il promet de lutter contre la criminalité et l’immigration.

Le candidat de l'extrême droite, Jose Antonio Kast, s'adresse à ses partisans lors d'un rassemblement à Santiago, le 7 décembre 2021. Photo : Getty Images / JAVIER TORRES

Père de neuf enfants, il est opposé à l’avortement et en faveur de l’amnistie des militaires condamnés pour des crimes commis sous la dictature.

En économie, M. Kast propose de maintenir le modèle ultralibéral mis en place par le général Pinochet. Il veut réduire les dépenses publiques, diminuer les impôts, libéraliser les marchés financiers et repousser l'âge de la retraite.

Pour sa part, Gabriel Boric s’est fait connaître pour son rôle dans les luttes étudiantes de 2010-2011. Âgé de 35 ans, il deviendrait, s’il est élu, le plus jeune président de l’histoire du pays. Il est signataire de l’accord qui a permis l’organisation d’un référendum sur la rédaction d’une nouvelle Constitution, après les manifestations de 2019.

Son programme prévoit de mettre en place un État providence à l’européenne, de lutter contre les inégalités sociales, d'augmenter les dépenses publiques, et de réformer la santé, les retraites, l’éducation et la fiscalité.

Gabriel Boric, candidat de la coalition de gauche Apruebo Dignidad, salue ses partisans à Santiago, le 11 décembre 2021. Photo : Getty Images / JAVIER TORRES

Les deux candidats proviennent des extrêmes des coalitions traditionnelles de centre droit ou centre gauche qui gouvernent le Chili depuis la fin de la dictature, souligne Kenneth Bunker, fondateur et directeur du site d’analyse électorale Tresquintos, et chercheur associé à l’Observatoire politique électoral de l’Université Diego Portales, à Santiago.

S’ils veulent remporter l’élection, ils doivent aller chercher les électeurs du centre, qui ont choisi d’autres candidats lors du premier tour, estime l’analyste.

« Celui qui remportera l’élection est celui qui réussira à capter ces votes de la meilleure manière possible. » — Une citation de Kenneth Bunker, fondateur et directeur du site d’analyse électorale Tresquintos

Gabriel Boric s’est ainsi inscrit dans le centre gauche en allant chercher l’appui de figures modérées, comme les ex-présidents Michelle Bachelet et Ricardo Lagos.

José Antonio Kast, pour sa part, est plutôt dans le contrôle des dommages , croit M. Bunker. Il a dû reculer sur certaines propositions jugées plus radicales, telles que celle de retirer le Chili de l’Organisation des Nations unies ONU , d’éliminer le ministère des Femmes ou d’abroger la loi qui dépénalise l’avortement dans certains cas très précis.

Le 15 novembre, à l’issue du premier tour des élections, M. Kast est arrivé premier avec 27,9 % des suffrages et M. Boric deuxième, avec 25,7 %. Le taux de participation a été de 46 %.

Pamela Figueroa, professeure à l’Université de Santiago, remarque qu’ils ont employé des stratégies très différentes pour convaincre les électeurs : tandis que Gabriel Boric a recruté pour sa campagne des leaders de la société civile dans différentes régions du pays, José Antonio Kast s’est concentré sur son message d’ordre public et de sécurité sur les réseaux sociaux.

La victoire, au premier tour, des deux candidats des extrêmes a causé la surprise au Chili. Photo : Getty Images / ERNESTO BENAVIDES

Chacun d’entre eux a obtenu l’appui des autres candidats défaits de gauche et de droite, respectivement.

Ces appuis sont très importants, parce qu’il va être difficile de mobiliser de nouveaux électeurs pour le deuxième tour , soutient Kenneth Bunker, qui s’attend à un taux de participation inférieur à 50 %, comme au premier tour.

2. Les Chiliens seront-ils au rendez-vous?

La plupart des Chiliens n'ont peut-être pas voté pour l’un ou l’autre de ces deux candidats, mais ils se retrouvent maintenant face à deux extrêmes. Alors, pourquoi ce manque apparent d’intérêt?

Quand on traite son adversaire de nazi, de fasciste ou de communiste, on interpelle une certaine frange de l’électorat, souligne M. Bunker. Mais la grande majorité des gens ne se sentent pas concernés par ces débats. Ce que veulent les Chiliens, croit-il, c’est une amélioration de leur qualité de vie et de leur pouvoir d’achat.

« Ces sujets détournent l’attention des vrais problèmes. Si ces sujets-là étaient vraiment importants, tout le monde voterait; or, on voit bien que ce n’est pas le cas. » — Une citation de Kenneth Bunker, fondateur et directeur du site d’analyse électorale Tresquintos

C’est également l’avis de Marcelo Mella, professeur au Département d’histoire de l’Université de Santiago du Chili. Il n’y pas de débats d’idées, mais plutôt du salissage et des tentatives d'entacher [la crédibilité] du concurrent , estime-t-il.

Cela est le reflet d’un manque de projets politiques, à l'instar de ce qu’on vit ailleurs dans le monde. Un peu partout, les partis politiques traditionnels sont bousculés par des options populistes de gauche ou de droite, qui n’offrent pas nécessairement de programme politique clair, mais font beaucoup de bruit, note M. Mella.

Là où M. Kast a marqué des points, et ce qui explique en partie son succès, c’est qu’il a mis le doigt sur deux problèmes majeurs que le gouvernement a ignorés jusqu’à maintenant : l’immigration et l’insécurité.

Au cours des dernières années, le Chili a accueilli un nombre important d’immigrants qui avaient traversé les frontières de façon irrégulière. Seulement en 2021, on estime qu’environ 25 000 personnes, dont la grande majorité provient du Venezuela, sont entrées au pays.

La police chilienne intercepte des migrants à la frontière avec le Pérou, le 22 novembre 2021. Photo : Getty Images / John Moore

Cette vague d’immigrants est une préoccupation réelle pour les Chiliens les plus pauvres qui, dans un contexte de crise économique post-pandémie, peinent à joindre les deux bouts.

Le discours anti-immigration de M. Kast [qui souhaite construire des fossés à la frontière pour empêcher les migrants de passer] vient chercher l'électorat des classes moyennes basses , note Kenneth Bunker.

En ce qui concerne l’insécurité, c’est un problème qui a augmenté avec la pandémie, estime Paloma Figueroa. On a commencé à percevoir une présence du crime organisé et du narcotrafic dont on n’avait pas conscience auparavant, croit-elle. Cela s’est ajouté à la violence liée aux manifestations de 2019, créant ainsi une sensation d’insécurité.

En outre, le conflit avec les communautés mapuches au sud du pays qui réclament une plus grande autonomie s’est récemment envenimé, et le gouvernement a décidé d’y envoyer l’armée.

Tout cela donne aux Chiliens l'impression que l’État ne maîtrise pas la situation, en ce qui concerne tant l’immigration dans le nord, la violence dans les zones urbaines ou dans le sud du pays, les problèmes économiques que l’inflation, notent les analystes.

3. À quoi s’attendre dimanche?

Une affiche sur laquelle est écrit « Lutte contre le fascisme » dépeint José Antonio Kast en uniforme nazi. Photo : Getty Images / MARTIN BERNETTI

Les derniers sondages montrent les deux candidats au coude-à-coude, avec une très faible avance pour Gabriel Boric. Les résultats sont incertains, n’importe lequel des deux pourrait l’emporter , estime Kenneth Bunker. Le chercheur croit que le candidat de gauche a un léger avantage grâce à l'élan politique et social à la suite du vote pour l’Assemblée constituante.

Cependant, un retour du balancier est également possible, ce qui donnerait la victoire au candidat de droite.

Dans un cas comme dans l'autre, le prochain président devra composer avec un Congrès divisé, puisque lors des élections législatives qui ont eu lieu en même temps que le premier tour, le 15 novembre, la gauche et la droite ont obtenu chacune la moitié des sièges.