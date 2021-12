Façons d’offrir l’art en cadeau

- Impressions et cartes de vœux de Félix Girard

La boutique en ligne  (Nouvelle fenêtre) de l’artiste-peintre et illustrateur de Québec regorge d’œuvres captivantes, mettant souvent en scène des personnages originaux et des éléments de la nature.

- Créations à partir de magazine de Microcosmes  (Nouvelle fenêtre)

L’artiste Daphnée Côté-Hallé utilise des assemblages et collages d’images de vieux magazines pour créer une panoplie d’articles : calendriers, cartes de souhaits, casse-têtes et affiches sont disponibles sur la boutique en ligne.

- Papeterie Marlone  (Nouvelle fenêtre)

L’entreprise montréalaise Marlone présente des articles de papeteries colorés et rétro. Les illustrations de la métropole sauront certainement charmer les Montréalais et les Montréalaises.

- Vases et vaisselles de Maison Stoï  (Nouvelle fenêtre)

Les objets en céramique de la Maison Stoï sont tous uniques. Les vases et les nombreux éléments de vaisselle sauront agrémenter les décors de vos proches.

- Articles de Pony  (Nouvelle fenêtre)

L’artiste montréalaise Pony vend son art sous plusieurs formes : chandails, affiches, autocollants et même chandelles. Ses illustrations éclatées et son style amusant rendent ses créations particulièrement belles et originales.

- Vaisselles et déco de Goye  (Nouvelle fenêtre)

Les pièces délicates de Goye plairont grandement aux amateurs de belles vaisselles et d’objets uniques. Faite à la main, chacune de ces œuvres d’argile est unique.

- Poésie québécoise

Pour les amateurs de poésie, Les libraires suggèrent douze recueils québécois  (Nouvelle fenêtre) à découvrir. Abordant des sujets variés, ces bouquins sont parfaits pour la bibliothèque ou la table de chevet de vos proches.

- Sortie au théâtre

Plusieurs salles québécoises de théâtre offrent des options cadeaux : billets de spectacles, abonnements ou encore chèques cadeaux. C’est le cas du Théâtre du Nouveau Monde  (Nouvelle fenêtre) et du Théâtre Duceppe  (Nouvelle fenêtre) , entre autres.