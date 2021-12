Fort achalandage attendu dans les commerces d’ici lundi à Québec

On a déjà de la pratique. À partir de lundi, on va recommencer à compter les gens et on va mettre le maximum qu'on peut , indique Marc Nadeau, propriétaire de Passe-temps 3000.

Dès lundi, son commerce pourra accueillir 40 personnes plutôt que 80. Il s'attend à voir des files d'attente à l'extérieur. Si on n’a pas de froid, les gens vont être patients. On aura plus le temps de jaser avec eux cinq ou six minutes , prévoit-il.

La période des Fêtes, pour moi qui [...] suis dans le jouet, c'est 50 % du chiffre d'affaires. On ne peut pas la manquer et je ne pense pas qu'on la manque, c'est juste qu'on va y aller en accéléré avec les clients.

Prise deux

Même son de cloche du côté d'Aryanne Guimond, responsable de plancher dans un magasin Sports Experts de Québec.

On a vu qu'il y avait déjà une augmentation des clients. La semaine prochaine, on ouvre tous les soirs de la semaine pour permettre à l'achalandage de se diluer. On peut avoir de longues files pour payer , témoigne Mme Guimond.

Il faut avoir plus d'employés pour gérer le compte des clients, précise-t-elle. Il va y avoir des files à l'extérieur. Il n'y a pas de restrictions pour l'essayage, mais c'est vraiment le nombre qu'il va falloir calculer.

José Adam, propriétaire du magasin la Maison Adam, voit plutôt les restrictions d'un bon œil.

C'est sûr qu’on n'a plus les achalandages d'il y a deux ou trois ans. Pour nous, c'est l'idéal, on peut prendre notre temps avec les gens. On a va être capable de vivre avec ça, pourvu qu'on ne soit pas fermé. Ça va être bien pour les clients et pour les employés.

Dernières courses

Plusieurs clients rencontrés dans les magasins vendredi y étaient justement pour terminer leurs courses avant l’entrée en vigueur des nouvelles restrictions.

Les commissions sont presque toutes finies. On a fait ça à l'avance , laisse tomber un client de Passe-temps 3000. Normalement, je n’aime [déjà] pas ça qu'il y ait du monde!

Je félicite ceux qui s'y sont pris à l'avance, comme moi. Je terminerai aujourd'hui , ajoute un second client.

C'est plate pour eux [les commerçants]. Mais la santé des gens, c'est prioritaire , insiste une troisième cliente.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc