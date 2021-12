Le variant Omicron ne bouleverse pas le budget du Manitoba

Selon le ministre, le nouveau variant Omicron ne chamboule pas le plan budgétaire de la province.

Déficit budgétaire en baisse de 30 %

Le déficit sera de 30 % moins élevé que prévu. Il est désormais estimé à environ 1,12 milliard plutôt que 1,59 milliard de dollars. Selon le gouvernement, cela s’explique par la hausse des revenus de la province, qui sont de 489 millions de dollars de plus que ceux prévus au budget présenté en avril 2021.

Le gouvernement attribue la hausse de ses revenus à la perception d’impôts et des taxes de vente au détail, elle aussi plus élevée que prévu au budget. Calculés ensemble, les impôts et les taxes représentent une augmentation de 516 millions de dollars dans les coffres de la province.

De plus, davantage de taxes foncières et scolaires ont été perçues, ce qui indiquerait que le marché immobilier est fort , selon le ministre des Finances.

Baisse des revenus d’Hydro-Manitoba

Selon le gouvernement, les revenus d'Hydro-Manitoba ont été moins importants que prévu, en raison de la sécheresse de cet été. La diminution des exportations d’électricité a entraîné cette baisse.

La fixation de nouveaux tarifs d’électricité, en janvier, pourrait toutefois modifier les prévisions actuelles de la province, selon M. Fielding.

Différences entre la mise à jour économique et le budget 2021-2022 Revenus Transferts fédéraux : + 275 M$

Impôts des particuliers : + 480 M$

Exportations d’hydroélectricité : - 43 M$ Dépenses Santé et soins aux personnes âgées : + 79 M$

Immigration : + 15 M$

Conservation et climat : - 20 M$

Gestion de la pandémie et Omicron

Au total, le Manitoba prévoit des dépenses de 1,18 milliard de dollars pour la gestion de la pandémie. Un fonds de prévoyance a été prévu, ce qui est suffisant pour répondre à Omicron jusqu’au printemps, selon le ministre.

Il nous reste [un fonds] de 381 millions de dollars jusqu’à la fin mars. Nous pourrons l’utiliser, si jamais il y avait des besoins financiers supplémentaires, en matière de santé, d’éducation ou pour les entreprises, par exemple , explique-t-il.

Plus d’argent sera toutefois alloué à l'avenir pour faire face à la pandémie, selon M. Fielding.

Nous aurons besoin de davantage de soutien financier pour faire face à la COVID-19. Cela fera partie de nos considérations pour le prochain budget, en mars.

Contrer les effets de l’inflation

Le Manitoba anticipe une inflation de 3 % pour cette année fiscale, selon la mise à jour économique. Le ministre des Finances a indiqué qu’il mettrait en place diverses mesures pour y répondre.

Nous offrirons des crédits d’impôt aux particuliers , tels que des allégements de paiement des taxes scolaires, a-t-il expliqué.

Il a ajouté que le gouvernement a mis en place un gel sur la hausse des loyers pour deux ans (...) Également, certains propriétaires d’entreprises n'auront plus à payer de taxes sur les salaires .

Quant au salaire minimum, il sera ajusté en fonction de l’inflation totale de l’année, a affirmé le ministre.