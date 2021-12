Brève comparution du mineur qui a admis avoir poignardé à mort un élève de Hamilton

L'adolescent de 16 ans a comparu devant le juge de paix en visioconférence depuis la maison d'arrêt pour jeunes délinquants où il est assigné à résidence à la suite de son arrestation, il y a plus de deux ans.

Radio-Canada ne peut révéler le nom de la résidence en question pour ne pas compromettre l'identité de l'accusé.

Le mineur est apparu à l'écran vêtu d'un chandail blanc, les cheveux en bataille. Il n'a fait que donner son identité pour notifier sa présence à la registraire.

L'un de ses avocats, Lindsay Daviau, était présente à l'audience devant la Cour de justice de l'Ontario.

La déclaration commune des faits montre que la victime est morte dans les bras de sa mère après avoir été attaquée dans le dos devant l'école secondaire Winston Churchill de Hamilton. Le meurtrier et la victime avaient tous deux 14 ans à l'époque.

Des centaines de personnes avaient assisté le soir du 9 octobre 2019 à un rassemblement à la mémoire de la jeune victime. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

L'adolescent devra se présenter à nouveau devant les tribunaux à 11 h, le matin du 21 février, pour connaître la date de son audience sur la détermination de la peine.

La Couronne n'a pas encore fait savoir si elle comptait réclamer une peine pour adulte.

La défense a d'ores et déjà dit qu'elle demanderait une peine pour mineur. Elle a commandé un rapport médical et psychiatrique et un rapport Gladue, parce que son client est autochtone par sa mère et son père.

Son jeune client demeurera en détention préventive jusqu'à sa prochaine comparution.

Les représentations sur sentence pourraient avoir lieu au plus tôt à la fin de l'hiver.