Les Britanno-Colombiens ont atteint un record dans la consommation d’alcool

La consommation d'alcool a bondi d'environ 15 % au cours de cette période, indique le Dr Tim Naimi, directeur de l'Institut canadien de recherche sur l'usage des substances à l'Université de Victoria UVic .

La consommation entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 équivalait à 547 canettes de bière ou 104 bouteilles de vin par an et par personne âgée de 15 ans et plus dans la province.

Il s'agit du niveau de consommation d'alcool le plus élevé jamais enregistré depuis que l'Institut canadien de recherche sur la consommation de substances psychoactives a commencé à le surveiller, en 2001.

La consommation moyenne était équivalente à environ deux bouteilles de vin par personne par semaine entre le début d'avril 2020 et la fin de mars 2021. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Il y a 20 ans, une personne moyenne, en Colombie-Britannique, consommait environ 8,2 litres d'éthanol pur par an. Cela a maintenant augmenté à 9,3 litres , souligne Tim Naimi. À titre de comparaison, 9,3 litres d'éthanol pur équivalent à environ deux bouteilles de vin par semaine par personne.

Il s'agit d'une tendance nationale, selon une étude de l'Université McMaster, en Ontario, qui révèle que les ventes d'alcool au Canada ont dépassé de 5,5 % les ventes prévues pendant la pandémie.

Alors que la consommation d’alcool dans les bars et les restaurants a connu des baisses importantes (60 % et 46 %, respectivement), elle a été compensée par des augmentations de ventes dans les magasins d'alcools, qui représentent 55 % de tout l'alcool vendu dans la province durant la période de référence.

Plusieurs facteurs en cause

Le Dr Naimi croit que cette hausse peut notamment être expliquée par l'augmentation du stress ou du temps libre durant la pandémie. Il remarque également des changements de politique liés à l'alcool en Colombie-Britannique.

Les Britanno-Colombiens peuvent acheter de l'alcool dans plus d'endroits et à plus d'heures du jour et de la nuit qu'auparavant. Par exemple, il y a eu de nouveaux assouplissements concernant la livraison d'alcool à domicile et les plats à emporter.

Tim Naimi est directeur de l'Institut canadien de recherche sur la consommation de substances psychoactives (CISUR) de l'Université de Victoria. Photo : Amanda Farrell-Low

De nouvelles données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) montrent que la pandémie a eu un impact majeur sur la santé mentale des Canadiens. De mars 2020 à juin 2021, les hospitalisations liées à l’utilisation de diverses substances ont augmenté de 9 %.

Le Dr Naimi pense que des mesures devraient être mises en place pour atténuer cette augmentation de la consommation d'alcool.

Avec des informations de l'émission All Points West