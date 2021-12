Square Enix suspend la vente de Final Fantasy XIV pour cause de... popularité

Depuis la sortie de l’extension Endwalker en novembre dernier, les adeptes du jeu Final Fantasy XIV doivent parfois attendre en file d’attente pendant des heures avant de pouvoir accéder à un serveur qui peut lancer une partie.

Le studio Square Enix a expliqué dans un billet de blogue que la concentration très dense des heures de jeu dépasse de loin les capacités de ses serveurs , en particulier pendant les heures de pointe.

Le développeur avait déjà indiqué au début de décembre qu’il n’avait pas été en mesure d’ajouter des serveurs supplémentaires pour désengorger le trafic avant la sortie de l’extension Endwalker, une autre conséquence de la pénurie de puces électroniques qui touche les industries de la technologie.

Le jeu retiré progressivement des tablettes

La suspension concerne la vente et la livraison des jeux physiques et numériques Final Fantasy XIV Starter Edition et Complete Edition.

Square Enix en est encore à se coordonner avec ses différents détaillants et partenaires pour retirer le titre des tablettes. Le jeu est, pour le moment, toujours offert pour l’achat en ligne, comme dans les magasins.

Afin de s’excuser, Square Enix et le producteur et directeur de Final Fantasy XIV ont offert depuis le début de décembre trois semaines supplémentaires d’accès en ligne aux joueurs et joueuses possédant la version complète du jeu et détenant un abonnement actif.

L’entreprise a précisé qu’elle accorderait la priorité de jeu à ces personnes en ligne. En ce sens, elle a également annoncé la fin des abonnements d’essais gratuits, et fermé l’accès à ces joueurs et joueuses lors des heures de pointe.