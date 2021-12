Le Manitoba distribuera des tests rapides dans des écoles de communautés autochtones

La première phase de distribution concerne les élèves de la maternelle à la sixième année d’écoles dans des communautés autochtones, indiquent le ministre de l’Éducation Cliff Cullen et la ministre de la Santé Audrey Gordon dans un communiqué de presse.

Il y a environ 22 000 enfants dans 63 écoles de Premières Nations au Manitoba.

Chaque trousse comprend 5 tests, ce qui permet aux familles de tester chaque enfant tous les 3 ou 4 jours lorsque les élèves retourneront à l’école après le congé des fêtes.

Bien que nos meilleurs outils pour permettre aux familles de célébrer en toute sécurité pendant le temps des Fêtes demeurent la vaccination, de rester à la maison quand on est malade, le port du masque et la réduction des contacts sociaux, les tests rapides peuvent être utilisés pour aider à dépister les cas de COVID-19 et offrir une tranquillité d’esprit aux parents et aux tuteurs , a déclaré Mme Gordon par voie de communiqué.

Le gouvernement du Manitoba espère élargir la distribution à d’autres divisions scolaires au fur à mesure que la province reçoit d’autres tests , indique la ministre de la Santé dans le communiqué.

La province attend l'arrivée prochaine d'un lot de 110 000 tests, soit l’équivalent du reste de son stock actuel. Elle a commandé un total de 19,8 millions de tests d'ici la fin du mois de mars.

Au mois de novembre, la province avait distribué près de 1,5 million des 2,7 millions de tests qui lui ont été remis par le fédéral. Ces trousses contiennent de 25 à 50 tests par boîte et diffèrent du produit qui sera remis aux élèves.

Les tests rapides sont proposés sur une base volontaire. La santé publique étudie la meilleure façon de mettre les trousses à la disposition d’un plus grand nombre de personnes.

Des tests rapides dans les écoles de la DSFM

Dans une lettre envoyée aux parents, vendredi après-midi, la Division scolaire franco-manitobaine leur a annoncé qu'elle aura des tests rapides à sa disposition pour les enfants de la maternelle à la sixième année.

Afin de réduire les risques d’éclosion, le ministère de l’Éducation a informé les divisions scolaires cet après-midi qu'elle ferait parvenir des tests rapides de détection antigènes de la COVID-19 (prélèvement nasal) aux divisions scolaires en début de semaine prochaine , écrit le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine DSFM , Alain Laberge.

M. Laberge espère être en mesure d’offrir les trousses avant le congé des fêtes, mais ne peut garantir que ce sera le cas.

SI ça n'arrive pas avant mardi ou mercredi, vous comprendrez que jeudi on n’a plus de personnel dans les écoles. Le personnel ne rentre pas avant le 6 janvier , explique-t-il.

Pour obtenir ces tests, les parents devront retourner le formulaire rattaché à la lettre qui leur a été envoyée.