Le manque de répartiteurs à la Sûreté du Québec inquiète de plus en plus

Plusieurs répartiteurs au Québec disent ressentir un « ras-le-bol » en raison du manque d’employés, de leur surcharge de travail et du salaire inférieur aux autres services de police.

Un répartiteur du CGA de l'Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda, anticipe qu’une telle situation les affectera brutalement dans quelques années.

Rouyn, c’est un des postes les moins touchés, puis il nous manque quand même du monde , indique un répartiteur du CGA de l’Abitibi-Témiscamingue, qui préfère garder l’anonymat par peur de représailles.

Tu t’en vas ailleurs, c’est horrible. Il en manque énormément, mais le problème s’en vient , ajoute-t-il.

Les répartiteurs de la Sûreté du Québec, ou préposés aux télécommunications d’urgence, gèrent tous les appels d’urgence qui requièrent une intervention policière. Le CGA de Rouyn-Noranda traite tous les appels de la SQ sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.

Il rapporte que la rétention de personnel est très faible. Selon lui, le salaire en serait la principale cause.

« On perd beaucoup de monde, même les gens qui sont super bons et qui aiment ça, c’est juste que ce n’est pas assez payant. » — Une citation de Un répartiteur du centre de gestion des appels de l’Abitibi-Témiscamingue

Le salaire d’un préposé aux télécommunications à la Sûreté du Québec commence 35 668 $ et atteint un maximum de 45 658 $ par année, si l’on se fie à l’échelle salariale en vigueur en 2019.

À titre de comparaison, l’échelle salariale varie entre 48 120 $ à 63 648 $ pour un préposé aux télécommunications d’urgence au Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

Les répartiteurs de la SQ sont représentés par le Syndicat de la fonction publique (SPFQ), présentement en négociation de la convention collective avec le Conseil du Trésor.

Nathalie Garvin, vice-présidente à l'exécutif national du SPFQ et responsable du service des recours et de la négociation des unités parapubliques, croit elle aussi que le salaire des répartiteurs de la SQ est insuffisant considérant leur charge de travail.

Je ne veux pas dire que le travail d’un préposé à l’émission des permis de conduire ce n'est pas important. Nos préposés aux renseignements, ceux qui donnent des renseignements dans les centres d’appels de la fonction publique, gagnent plus, mais ils n’ont jamais la vie des gens entre leurs mains. C’est une aberration.

Le centre de gestion des appels de Rouyn-Noranda traite les appels de la SQ en Abitibi-Témiscamingue. Photo : iStock

L’ampleur de la charge portée par les répartiteurs, Nicolas Maheux la souligne aussi, lui qui est professeur et coordonnateur du programme 911 et répartition en services d’urgence au collège La Cité à Ottawa.

Ils ont aussi très peu de contrôle sur la suite des événements, ce qui se passe à l’autre bout, chez les gens qui vont loger l'appel à l’aide. Donc vous pouvez littéralement avoir quelqu’un qui subit une agression à l’autre bout de la ligne. En fait, vous ne pouvez rien faire, à part faire votre possible pour ramasser le plus d’informations possible et acheminer rapidement les bonnes ressources au bon endroit et au bon moment. Et ça, ça a un impact très important chez le stress de ces gens-là , insiste-t-il.

Faire reconnaître le statut particulier des répartiteurs

Les préposés aux télécommunications des appels d’urgence de la Sûreté du Québec sont représentés par le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ).

Nathalie Garvin souhaite que le gouvernement reconnaisse la particularité du poste des préposés aux télécommunications.

Ce que l’on tente de faire, la conseillère au recours et moi, c’est vraiment d’amener la Sûreté du Québec et le Conseil du Trésor à reconnaître qu’il y a une pénurie dans nos CGA [...] et pour être capable d’être attractifs, il faut revoir la classification des préposés aux télécommunications , explique-t-elle.

Nathalie Garvin, vice-présidente du SFPQ (archives) Photo : SFPQ

En changeant leur classification, leur échelle salariale pourrait être revue à la hausse, ce qui favoriserait l’attraction et la rétention de personnel, selon Nathalie Garvin.

Nicolas Maheux affirme que la rétention d’employés d’expérience peut même avoir des impacts jusqu’à la sécurité publique.

C’est ça qui fait mal, quand un centre d’appel perd quelqu’un qui est là depuis 5, 10 ans, 15 ans, c’est une main-d'œuvre qui est longue à requalifier, qui est longue à remplacer. On a une espèce de fuite de l’expertise, une érosion de l’expertise. Éventuellement, ça peut amener des centres à être exposés à des erreurs de jugement, des erreurs de décision au niveau des prises d’appel et il va y avoir des conséquences éventuellement graves sur la route , craint-il.

Nathalie Garvin veut aussi faire signer une pétition à tous les répartiteurs de la Sûreté du Québec pour que cette dernière les appuie et démontre au Conseil du Trésor la complexité de leur tâche.

Le service des communications de la Sûreté du Québec a décliné notre demande d’entrevue.

La tournée de la SFPQ est prévue au CGA d’Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda, les 19 et 20 décembre.